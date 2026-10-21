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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۶

تخلیه نیروهای نظامی آمریکا از منطقه

تخلیه نیروهای نظامی آمریکا از منطقه

همزمان با خروج کارکنان دولتی غیرمرتبط آمریکا با مأموریت‌های اضطراری و اعضای خانواده آن‌ها از عربستان سعودی، واشنگتن نیروهای خود در خاورمیانه را کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شبکه ان‌بی‌سی نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که ارتش آمریکا طی روزهای اخیر، حضور نیروهای خود را در مناطق مختلف خاورمیانه کاهش داده است.

این شبکه همچنین گزارش داد که وزارت امور خارجه آمریکا دستور کاهش بیشتر شمار کارکنان در چندین نمایندگی این کشور در خاورمیانه را صادر کرده است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که دستور خروج کارکنان دولتی و اعضای خانواده آن‌ها را که وظایفشان در عربستان سعودی در دسته مأموریت‌های اضطراری قرار نمی‌گیرد، صادر کرده است.

در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گزارش خبرگزاری رویترز درباره برنامه واشنگتن برای صدور دستور خروج کارکنان از سفارتخانه‌های این کشور در کشورهای حاشیه خلیج فارس را نادرست خواند.

وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرد که دستور خروج صرفاً شامل کارکنان غیرمرتبط با مأموریت‌های اضطراری و اعضای خانواده آن‌ها در عربستان می‌شود.

کد مطلب 6985949

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