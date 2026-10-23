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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

کشف ۱۴۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در سیستان و بلوچستان

کشف ۱۴۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در سیستان و بلوچستان

زاهدان- فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۱۴۱ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش بیش از ۲۱۲ میلیارد ریال در استان طی ۷۲ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی ظهر جمعه به خبرنگاران اظهار داشت: مأموران پلیس سیستان و بلوچستان در اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، طی ۷۲ ساعت گذشته موفق به کشف بیش از ۱۴۱ هزار لیتر سوخت قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: بر اساس ارزیابی کارشناسان، ارزش تقریبی سوخت‌های کشف‌شده بیش از ۲۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، ۱۳ دستگاه خودرو توقیف و ۱۴ متهم دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

اسحاقی با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاق و صیانت از سرمایه‌های ملی از محورهای اقدامات پلیس در استان است.

کد مطلب 6987138

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