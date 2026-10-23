کشف ۱۴۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی ظهر جمعه به خبرنگاران اظهار داشت: مأموران پلیس سیستان و بلوچستان در اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، طی ۷۲ ساعت گذشته موفق به کشف بیش از ۱۴۱ هزار لیتر سوخت قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: بر اساس ارزیابی کارشناسان، ارزش تقریبی سوخت‌های کشف‌شده بیش از ۲۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، ۱۳ دستگاه خودرو توقیف و ۱۴ متهم دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

اسحاقی با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاق و صیانت از سرمایه‌های ملی از محورهای اقدامات پلیس در استان است.