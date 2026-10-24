قاچاقچی سوخت در کبودرآهنگ به پرداخت جریمه محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کبودرآهنگ به پرونده قاچاق ۷۰۰ لیتر بنزین به ارزش ۷۱۷ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز دانست و متخلف را به ضبط سوخت و ادوات کشف شده و پرداخت یک میلیارد و ۴۳۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش سوخت قاچاق محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان ادامه داد: با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه بیشتر از کالای قاچاق بود متخلف به پرداخت ۷۱۷ میلیون ریال جریمه دیگر معادل ارزش سوخت محکوم شد و مجموع جزای نقدی این پرونده به ۲ میلیارد و ۱۵۱ میلیون ریال رسید.

محمدی گفت: این پرونده پس از گزارش ماموران پلیس آگاهی شهرستان کبودرآهنگ درباره کشف محموله سوخت قاچاق از یک دستگاه پیکان برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.