به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی افضلی‌تبار، در خطبه های نماز جمعه ایرانشهر، با اشاره به سابقه مداخلات نظامی و سیاست خارجی آمریکا گفت: این کشور به‌دنبال گسترش نفوذ جهانی و تأمین منافع خود با کمترین هزینه است.

امام جمعه موقت ایرانشهر گفت: سیاست خارجی آمریکا در ظاهر ممکن است با رویکردهای متفاوتی همراه باشد، اما به اعتقاد وی، هدف اصلی این کشور گسترش نفوذ و تأمین منافع خود است.

وی با اشاره به سابقه تاریخی مداخلات نظامی ایالات متحده افزود: بررسی تاریخ این کشور و حضور آن در درگیری‌های نظامی، از محورهایی است که برای شناخت رویکرد سیاست خارجی آمریکا باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام افضلی تبار ادامه داد: آمریکا تلاش می‌کند منافع خود را با صرف هزینه کمتر تأمین کند و از درگیر شدن در جنگ‌های پرهزینه پرهیز داشته باشد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، با اشاره به مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س) و امیرالمؤمنین علی (ع)، به بیان بخش‌هایی از رویدادهای تاریخی پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) پرداخت و با مرثیه‌خوانی در سوگ حضرت زهرا (س)، یاد و جایگاه ایشان را گرامی داشت.

امام جمعه دلگان در پایان خطبه‌ها برای تعجیل در ظهور امام زمان (عج)، سلامتی بیماران، آمرزش درگذشتگان و توفیق خدمتگزاران دعا کرد.