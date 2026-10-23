راجی: حضرت زهرا (س) الگوی پایمردی در دفاع از ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدحسین راجی شامگاه جمعه در محفل عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) که در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با تبیین عوامل تضعیف روحیه ایستادگی در جامعه، بر ضرورت شجاعت در دفاع از ارزش‌های دینی و مقدسات تأکید کرد.



وی با اشاره به آموزه‌های حضرت فاطمه زهرا (س) درباره وضعیت جامعه پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، سستی، راحت‌طلبی و فاصله گرفتن از روحیه جهاد و مقاومت را از عواملی دانست که زمینه آسیب‌پذیری جامعه در برابر انحراف‌ها را فراهم می‌کند.



راجی با بیان اینکه دنیاطلبی و ترس می‌توانند انسان را از ایستادگی در مسیر حق بازدارند، اظهار کرد: جامعه‌ای که روحیه مقاومت را از دست بدهد، در بزنگاه‌های حساس ممکن است در برابر انحراف‌ها تسلیم شود و از حمایت جبهه حق فاصله بگیرد.



این سخنران مذهبی با اشاره به اینکه دفاع از حق تنها با عبور از خطرهای جسمی معنا پیدا نمی‌کند، خاطرنشان کرد: گاهی نگرانی از دست دادن موقعیت اجتماعی، اعتبار و آبرو نیز به عاملی برای سکوت در برابر حقیقت تبدیل می‌شود.



ترس از قضاوت دیگران نباید انسان را ساکت کند



وی با اشاره به ماجرای دعوت امام حسین (ع) از عبیدالله بن حر جعفی برای همراهی با قیام آن حضرت، به نقش ترس در تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز پرداخت و گفت: برخی افراد نه به دلیل ناآگاهی از حق، بلکه به سبب نگرانی از پیامدهای همراهی با آن، از حضور در میدان مسئولیت خودداری می‌کنند.



راجی با اشاره به شرایط اجتماعی امروز افزود: گاهی افراد به دلیل ترس از تمسخر، سرزنش یا قضاوت اطرافیان، از بیان باورهای دینی خود و دفاع از مقدسات فاصله می‌گیرند، در حالی که مؤمن باید رضایت خداوند را بر نگاه و داوری دیگران مقدم بداند.



وی با یادآوری اینکه پیامبران و اولیای الهی نیز در مسیر هدایت مردم با تهمت، مخالفت و تمسخر روبه‌رو بوده‌اند، تصریح کرد: حفظ احترام اجتماعی نباید بهانه‌ای برای سکوت در برابر سخنان نادرست و چشم‌پوشی از مسئولیت دفاع از حق باشد.



این سخنران مذهبی همچنین بر ضرورت شکستن مارپیچ سکوت در برابر توهین به مقدسات تأکید کرد و بیان داشت که ایستادگی مسئولانه در محیط‌های اجتماعی و دانشگاهی، نیازمند شجاعت، باورمندی و احساس تعهد است.



ضرورت ایستادگی در مسیر باورها



راجی با اشاره به زندگی و سیره شخصیت‌هایی همچون شهید سیدمرتضی آوینی و شهید آیت‌الله رئیسی، خاطرنشان کرد: مسیر پایبندی به باورها همواره ممکن است با مخالفت و تمسخر همراه باشد، اما گذشت زمان می‌تواند جایگاه و ارزش واقعی افراد و عملکرد آنان را آشکار کند.



وی در ادامه با اشاره به نمونه‌هایی از شجاعت رزمندگان دوران دفاع مقدس و فداکاری شهدایی همچون قاسم میرحسینی، بر لزوم معرفی الگوهای واقعی مقاومت به نسل جوان تأکید کرد.



راجی انتقال خاطرات، سیره و تجربه‌های شهدا را مسئولیتی فرهنگی دانست که خانواده‌ها، معلمان، سخنرانان و فعالان این عرصه در قبال نسل آینده بر عهده دارند و افزود: آشنایی جوانان با زندگی شهدا می‌تواند زمینه شناخت بهتر مفاهیمی همچون ایثار، مسئولیت‌پذیری و دفاع از حق را فراهم کند.



وی با تأکید بر اینکه انتقال این الگوها نباید به بیان نام و خاطرات محدود شود، بر ضرورت تبیین روحیه شجاعت و پایمردی شهدا برای نسل جدید تأکید کرد تا ابعاد عملی مقاومت و مسئولیت‌پذیری در جامعه شناخته شود.



این سخنران مذهبی در بخش دیگری از سخنان خود، سیره حضرت فاطمه زهرا (س) را نمونه‌ای برجسته از شجاعت و پایداری در دفاع از حق دانست و به خطبه فدکیه و مواضع آن حضرت در دفاع از ولایت اشاره کرد.



وی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) با وجود فشارها و دشواری‌های پیش‌رو از بیان حقیقت دست نکشیدند، خاطرنشان کرد: سیره آن بانوی بزرگوار نشان می‌دهد که دفاع از حق و ولایت به شرایط آسان و نبود مخالفت محدود نیست، بلکه در موقعیت‌های دشوار نیز باید بر اصول و باورهای دینی پایبند ماند.



راجی تأکید کرد: الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) می‌تواند برای افرادی که در شرایط حساس مسئولیت دفاع از حق را بر عهده دارند، راهگشا باشد و آنان را در برابر ترس، فشارهای اجتماعی و نگرانی از قضاوت دیگران به ایستادگی و پایداری فرا بخواند.

