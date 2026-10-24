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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

حمله روسیه به تأسیسات تولید شهپاد در بندر چرنومورسک اوکراین

حمله روسیه به تأسیسات تولید شهپاد در بندر چرنومورسک اوکراین

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور یک کارگاه تولید شناورهای بدون‌سرنشین اوکراین(شهپاد) را در بندر چرنومورسک و یک کشتی باری عازم بندر اودسا را منهدم کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور یک کارگاه تولید شناورهای بدون‌سرنشین اوکراین را در بندر چرنومورسک در ساحل دریای سیاه هدف قرار داده‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد یک کشتی باری حامل محموله‌هایی برای تأمین نیازهای نیروهای مسلح اوکراین که عازم بندر اودسا بود نیز منهدم شده است.

روسیه و اوکراین از زمان آغاز جنگ در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰) بارها مواضع نظامی، زیرساخت‌های لجستیکی و تأسیسات مرتبط با پشتیبانی نیروهای طرف مقابل را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده‌اند. بنادر ساحل دریای سیاه اوکراین، از جمله اودسا و چرنومورسک به دلیل نقش آنها در حمل‌ونقل دریایی و پشتیبانی لجستیکی، در جریان جنگ اهمیت راهبردی داشته‌اند.

کد مطلب 6987720

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