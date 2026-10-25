به گزارش خبرگزاری مهر، «ولادیسلاو ماسلنیکوف» مدیر اداره مسائل اروپایی وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه با ریانووستی اعلام کرد تصویب بیانیه‌ای درباره امنیت منطقه بالتیک از سوی کشورهای غربی، تنش‌ها را در این منطقه تشدید می‌کند.

وی در واکنش به تصمیم لهستان برای پیوستن به بیانیه‌ای درباره امنیت منطقه بالتیک، اقیانوس اطلس شمالی و قطب شمال گفت ایجاد چارچوبی برای شکل‌گیری نوعی ظرفیت مشترک دریایی با هدف تقویت اقدامات غیرقانونی و فراهم کردن پوشش متقابل برای آنها صورت می‌گیرد.

این مقام روس تأکید کرد: «در عمل، فعالیت چنین سازوکارهایی صرفاً به تشدید تنش‌ها و ایجاد مانع برای ناوبری آزاد منجر می‌شود؛ موضوعی که با اصول اساسی حقوق بین‌الملل مغایرت دارد.»

در ماه‌های اخیر، امنیت دریایی در منطقه بالتیک و قطب شمال به یکی از محورهای اختلاف میان روسیه و کشورهای غربی تبدیل شده است. کشورهای غربی بر افزایش همکاری‌های دفاعی و دریایی تأکید دارند؛ در مقابل، مقام‌های روسیه برخی از این ابتکارها را اقداماتی علیه منافع مسکو و تهدیدی برای آزادی کشتیرانی ارزیابی می‌کنند.