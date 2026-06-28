خرید حمایتی گوشت مرغ برای تنظیم بازار در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی با اشاره به وضعیت تأمین امنیت غذایی در جهاد کشاورزی فارس گفت: با برنامهریزی منسجم و همکاری تشکلها و تولیدکنندگان، تولید در بخش دام و طیور استان بدون وقفه ادامه یافت و نیاز بازار بهطور کامل تأمین شد.
وی ادامه داد: در این مدت، هماهنگیهای مستمر با اتحادیه مرغداران و زنجیرههای تولید، برای پایداری و توسعه تولید قراردادی انجام شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، تأمین و توزیع نهادههای دامی، اجرای طرح خرید اعتباری نهاده در سامانه بازارگاه(طرح پالیز)، مدیریت عرضه در کشتارگاهها برای جلوگیری از انباشت تولید و همچنین تأمین سوخت و ذخایر راهبردی را از دیگر اقدامات مهم انجامشده در این دوره برشمرد.
بهجت حقیقی همچنین اجرای طرح خرید حمایتی گوشت مرغ را یکی از اقدامات مؤثر در تنظیم بازار دانست و گفت: در این طرح، گوشت مرغ مازاد از تولیدکنندگان خریداری و برای مدیریت بازار در سردخانهها ذخیره شد.
رئیس جهاد کشاورزی فارس تصریح کرد: مجموعه این اقدامات موجب شد تولید و تأمین محصولات پروتئینی استان در آن دوره بدون اختلال ادامه یابد و امنیت غذایی بهطور کامل حفظ شود. این موفقیت نشاندهنده توانمندی و انعطافپذیری بخش کشاورزی استان فارس در مواجهه با شرایط بحرانی است.
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