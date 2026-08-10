ذخیره مرغ منجمد فارس از ۲۶۰۰ تن عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محمدی صفری کوچی گفت: در راستای اجرای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از مرغداران، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۲ هزار و ۶۱۶ تن گوشت مرغ منجمد به‌صورت قطعی خریداری و در سردخانه‌های ملکی و استیجاری طرف قرارداد اداره کل پشتیبانی امور دام استان ذخیره‌سازی شده است.

وی افزود: این خرید در مقاطع مختلف سال و متناسب با شرایط بازار انجام شده و گوشت مرغ منجمد در قراردادهای پیشین با قیمت‌های هر کیلوگرم ۲۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۷۲ هزار تومان خریداری شده است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان فارس ادامه داد: در قراردادهای جدید نیز خرید گوشت مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم ۳۶۹ هزار تومان و در قالب برنامه‌های حمایتی این اداره کل انجام می‌شود.

محمدی صفری کوچی هدف از اجرای این طرح را حمایت از مرغداران، جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، مدیریت مازاد تولید، حفظ پایداری چرخه تولید و تقویت ذخایر راهبردی استان عنوان کرد.

وی با اشاره به میزان توزیع گوشت مرغ منجمد در استان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون یک هزار و ۳۰۷ تن گوشت مرغ منجمد در سطح استان میان خانوارها و کارخانجات توزیع شده است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان فارس همچنین از اختصاص بخشی از ذخایر مرغ منجمد به هیئت‌های مذهبی خبر داد و گفت: به منظور پشتیبانی از هیئت‌های مذهبی در برگزاری آیین‌های سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در ایام محرم و صفر، ۱۳۲ تن گوشت مرغ منجمد در میان هیئت‌های مذهبی استان توزیع شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تقویت ذخایر گوشت قرمز نیز بیان کرد: ۱۴۹ تن گوشت گوساله وارداتی به ذخایر استان اضافه شده که این اقدام در راستای تقویت ذخایر راهبردی و پشتیبانی از برنامه‌های تنظیم بازار انجام شده است.

محمدی صفری کوچی در ادامه به وضعیت تأمین نهاده‌های دامی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون در مجموع ۲۶ هزار و ۶۷۳ تن نهاده دامی شامل جو، ذرت و کنجاله سویا در سطح استان فارس توزیع شده است.

وی تأکید کرد: اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس با رصد مستمر وضعیت تولید و بازار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در بخش خرید، ذخیره‌سازی و توزیع، حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار و تأمین پایدار کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را با جدیت دنبال می‌کند.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان فارس خاطرنشان کرد: استمرار این اقدامات با هدف حمایت از تولید داخلی، تقویت ذخایر راهبردی، ایجاد تعادل در بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان استان انجام می‌شود و برنامه‌های حمایتی و تنظیم بازاری این اداره کل در چارچوب سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی ادامه خواهد داشت.