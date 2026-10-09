به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس هشدار جوی سطح نارنجی شماره ۱۳ هواشناسی مازندران، استان از بعدازظهر شنبه تا بعدازظهر یکشنبه شاهد فعالیت سامانه بارشی خواهد بود. این سامانه با رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی، کاهش دما و احتمال تگرگ همراه است و نیمه شرقی استان بیش از سایر مناطق مورد تأکید قرار دارد.

با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، توقف فعالیت‌های دریایی و پرهیز از ترددهای غیرضروری در محدوده‌های پرخطر دریایی از جمله مواردی است که باید برای حفظ ایمنی دریانوردان، صیادان و سایر فعالان این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

همچنین بارش‌های رگباری می‌تواند موجب افزایش روان‌آب، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و طغیان مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر و زیرگذرها شود. وقوع صاعقه، احتمال خسارت به سازه‌های سست و موقت و آسیب به محصولات و تأسیسات کشاورزی بر اثر وزش باد، کاهش دما و تگرگ نیز از دیگر مخاطرات این سامانه عنوان شده است.

در مناطق کوهستانی و محورهای مستعد نیز احتمال ریزش و سقوط سنگ وجود دارد؛ ازاین‌رو به شهروندان و مسافران توصیه شده است از کوه‌نوردی، طبیعت‌گردی، برپایی چادر در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و حضور در مناطق مستعد آب‌گرفتگی خودداری کنند و در سفرهای برون‌شهری، به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی، احتیاط لازم را داشته باشند.

مدیریت بحران مازندران همچنین بر ضرورت آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، نیروهای راهداری و دستگاه‌های متولی آب، برق و مخابرات تأکید کرده است تا با تقویت آمادگی عملیاتی و فراهم کردن تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز، اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با آب‌گرفتگی، طغیان رودخانه‌ها و سایر پیامدهای احتمالی این سامانه انجام شود.

دستگاه‌های مسئول در بخش کشاورزی نیز باید برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش، تندباد، افت دما و تگرگ تمهیدات لازم را در دستور کار قرار دهند.

بر اساس این هشدار، رعایت توصیه‌های ایمنی، پرهیز از تردد و فعالیت در مناطق پرخطر و توجه به اطلاعیه‌های رسمی هواشناسی و مدیریت بحران، تا پایان زمان فعالیت سامانه بارشی ضروری است.