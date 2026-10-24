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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱

بیش از ۱۰ هزار تن مصالح برای ترمیم راه‌های آسیب‌دیده گلستان مصرف شد

بیش از ۱۰ هزار تن مصالح برای ترمیم راه‌های آسیب‌دیده گلستان مصرف شد

گرگان- معاون فنی و راه روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به خسارت سیلاب به راه‌های روستایی گلستان گفت: در یکی از نقاط آسیب‌دیده بیش از ۱۰ هزار تن مصالح استفاده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خانقایی در جریان بازدید از محورهای آسیب‌دیده شهرستان مراوه‌تپه عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: سیلاب خسارت‌های زیادی به راه‌های ارتباطی بین روستاها وارد کرده و در برخی نقاط شاهد بریدگی مسیر و آب‌بردگی جاده‌ها هستیم که تردد روستاییان را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: در یکی از نقاط آسیب‌دیده، بیش از ۱۰ هزار تن مصالح برای ترمیم راه‌ها استفاده شده و عملیات بازسازی نیز به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.

معاون فنی و راه روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تأکید بر ضرورت رسیدگی به نقاط آسیب‌پذیر راه‌های روستایی گفت: برای رفع مشکلات مسیرهایی که بر اثر سیلاب دچار آسیب شده‌اند، طرح‌ها و برنامه‌های لازم بررسی می‌شود تا مشکلات تردد روستاییان کاهش یابد.

خانقایی همچنین با اشاره به بازدید از محور روستایی خشنی گفت: عملیات آسفالت بخشی از این مسیر در حال اجراست و حدود سه کیلومتر از آن باقی مانده که برای تکمیل آسفالت در برنامه سال آینده قرار خواهد گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، بخش مربوط به استان گلستان در این محور در آینده نزدیک از راه آسفالته برخوردار شود.

وی افزود: پیگیری از طریق استان خراسان شمالی نیز برای فراهم شدن زمینه آغاز عملیات اجرایی در بخش مربوط به آن استان در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6988302

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