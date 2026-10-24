به گزارش خبرنگار مهر، علی خانقایی در جریان بازدید از محورهای آسیب‌دیده شهرستان مراوه‌تپه عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: سیلاب خسارت‌های زیادی به راه‌های ارتباطی بین روستاها وارد کرده و در برخی نقاط شاهد بریدگی مسیر و آب‌بردگی جاده‌ها هستیم که تردد روستاییان را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: در یکی از نقاط آسیب‌دیده، بیش از ۱۰ هزار تن مصالح برای ترمیم راه‌ها استفاده شده و عملیات بازسازی نیز به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.

معاون فنی و راه روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تأکید بر ضرورت رسیدگی به نقاط آسیب‌پذیر راه‌های روستایی گفت: برای رفع مشکلات مسیرهایی که بر اثر سیلاب دچار آسیب شده‌اند، طرح‌ها و برنامه‌های لازم بررسی می‌شود تا مشکلات تردد روستاییان کاهش یابد.

خانقایی همچنین با اشاره به بازدید از محور روستایی خشنی گفت: عملیات آسفالت بخشی از این مسیر در حال اجراست و حدود سه کیلومتر از آن باقی مانده که برای تکمیل آسفالت در برنامه سال آینده قرار خواهد گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، بخش مربوط به استان گلستان در این محور در آینده نزدیک از راه آسفالته برخوردار شود.

وی افزود: پیگیری از طریق استان خراسان شمالی نیز برای فراهم شدن زمینه آغاز عملیات اجرایی در بخش مربوط به آن استان در دستور کار قرار دارد.