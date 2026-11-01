هشدار وقوع سیل و آبگرفتگی در مازندران

حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی اظهار کرد: مناطق غربی، دامنه‌ها و ارتفاعات مرکزی و شرقی مازندران تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت و شدت بارش‌ها در ارتفاعات نسبتاً بیشتر پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، جاری شدن روان‌آب، آب‌گرفتگی معابر، وقوع صاعقه، کاهش دید، خسارت به سازه‌های موقت و کم‌مقاوم و ریزش سنگ در محورهای کوهستانی از جمله مخاطرات احتمالی این سامانه است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان و مسافران گفت: از توقف، اسکان و برپایی چادر در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد آب‌گرفتگی خودداری شود.

محمدی همچنین پرهیز از ترددهای غیرضروری در محورهای کوهستانی، خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی در ارتفاعات و رعایت احتیاط هنگام رانندگی را ضروری دانست.

وی با اشاره به احتمال وزش باد از شهروندان خواست از استقرار در مجاورت درختان فرسوده، سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی خودداری کنند و نسبت به ایمن‌سازی تجهیزات و سازه‌های مستقر در فضای باز اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با تأکید بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، نیروهای راهداری و مجموعه‌های امدادی و خدمات‌رسان تصریح کرد: پایش مستمر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، نقاط حادثه‌خیز و محورهای کوهستانی و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه باید در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

محمدی در پایان از شهروندان و مسافران خواست هشدارها و اطلاعیه‌های رسمی هواشناسی و مدیریت بحران را دنبال کنند و با رعایت توصیه‌های ایمنی، از بروز حوادث و خسارات احتمالی ناشی از فعالیت این سامانه بارشی پیشگیری کنند.