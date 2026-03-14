۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

برف و باران در راه مازندران

ساری - مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران نسبت به فعالیت سامانه بارشی جدید برف و باران در استان هشدار داد و از شهروندان و مسافران خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در ساری با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، سامانه بارشی جدید از اواخر روز یکشنبه ۲۴ اسفند وارد استان می‌شود و فعالیت آن تا اواسط روز سه‌شنبه ۲۶ اسفند ادامه خواهد داشت.

وی افزود: فعالیت این سامانه ابتدا ارتفاعات نیمه غربی مازندران را از اواخر روز یکشنبه تا اواخر روز دوشنبه تحت تأثیر قرار می‌دهد و سپس از اواخر روز دوشنبه تا اواسط روز سه‌شنبه سطح استان را فرا می‌گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با بیان اینکه پیامد این سامانه بارندگی، کاهش دما و وزش باد نسبتاً شدید موقتی خواهد بود، تصریح کرد: در ارتفاعات نیز شرایط مه‌آلود همراه با بارش باران و برف پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع رعد و برق نیز وجود دارد.

محمدی ادامه داد: از جمله مخاطرات احتمالی این سامانه می‌توان به کاهش دید، لغزندگی جاده‌ها و ریزش سنگ در محورهای کوهستانی اشاره کرد و همچنین احتمال آبگرفتگی معابر شهری و افزایش حجم آب رودخانه‌ها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی شده، احتمال خسارت به سازه‌های کم‌مقاومت و سست‌بنیان و نیز وقوع صاعقه دور از انتظار نیست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با توصیه به شهروندان و مسافران گفت: مردم هنگام تردد در محورهای کوهستانی احتیاط کنند، از اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی در این مدت پرهیز کنند.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان نیز در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت بروز حوادث احتمالی اقدامات لازم را انجام دهند.

