هشدار مدیریت بحران مازندران درباره ناپایداری جوی

حسینعلی محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۱۲ ادارهکل هواشناسی مازندران، از اوایل روز یکشنبه هفتم تیرماه تا صبح دوشنبه هشتم تیرماه، سامانه بارشی استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی با بیان اینکه این سامانه با رگبار باران، وزش باد نسبتاً شدید موقت، رعد و برق و کاهش پایداری جوی همراه است، افزود: در این مدت احتمال آبگرفتگی معابر، افزایش حجم آب رودخانهها، ریزش سنگ در محورهای کوهستانی، خسارت به سازههای موقت و کممقاوم و همچنین وقوع صاعقه وجود دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران از شهروندان خواست در مدت فعالیت این سامانه از توقف و اسکان در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند و گفت: رانندگان نیز بهویژه در محورهای کوهستانی با احتیاط بیشتری تردد کرده و از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.
محمدی با تأکید بر اینکه انجام فعالیتهای گردشگری، طبیعتگردی و کوهنوردی در این بازه زمانی مخاطرهآمیز است، تصریح کرد: ضروری است شهروندان از حضور در ارتفاعات و مناطق پرخطر تا پایان فعالیت سامانه خودداری کنند.
وی همچنین بر لزوم مقاومسازی سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات سبک تأکید کرد و افزود: کشاورزان، دامداران و بهرهبرداران بخشهای مختلف نیز با دنبال کردن اطلاعیههای تخصصی، اقدامات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی انجام دهند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران خاطرنشان کرد: دستگاههای امدادی، خدماترسان و اعضای ستادهای مدیریت بحران شهرستانهای استان در حالت آمادهباش قرار دارند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، خدمات لازم را ارائه کنند.
محمدی در پایان از مردم خواست اخبار و هشدارها را صرفاً از مراجع رسمی پیگیری کرده و در شرایط اضطراری، توصیههای دستگاههای مسئول را با دقت رعایت کنند.
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