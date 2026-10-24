به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا قنبری پیش از ظهر شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه عکس «ماه بی‌قرینه» در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود و در جمع خبرنگاران، آیین‌ها و رسوم عزاداری محرم را از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی این شهرستان دانست و اظهار کرد: این آیین‌ها روایتگر بخشی از تاریخ مردم شاهرود هستند.

وی افزود: آیین‌های عزاداری مردم شاهرود دارای پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و بومی هستند و به همین دلیل، بخشی از میراث معنوی این منطقه به شمار می‌روند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه رویداد «ماه بی‌قرینه» صرفاً نمایشگاهی از تصاویر مراسم عزاداری نیست، تصریح کرد: این رویداد به روایت پیشینه و میراث به‌جامانده از گذشتگان مردم شاهرود می‌پردازد.

قنبری با تأکید بر ضرورت شناخت و پاسداشت این میراث معنوی گفت: مردم همواره در برنامه‌های اثرگذار ماه محرم حضور دارند، اما ممکن است بسیاری از شرکت‌کنندگان با پیشینه تاریخی و روایت‌های نهفته در این آیین‌ها آشنا نباشند. رویداد «ماه بی‌قرینه» می‌کوشد این ابعاد کمتر شناخته‌شده را نیز معرفی کند.

وی با اشاره به جلوه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی نهفته در آیین‌های عزاداری افزود: کنشگری بانوان در تاریخ اسلام و مفاهیمی همچون ایثار و مقاومت، از جمله موضوعاتی هستند که در این آیین‌ها بازتاب یافته‌اند و بخشی از میراث فرهنگی و معنوی جامعه محسوب می‌شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ادامه داد: رویداد «ماه بی‌قرینه» با هدف ثبت این میراث و انتقال آن به نسل‌های آینده برگزار شده است.

قنبری در پایان با اشاره به برپایی نمایشگاه عکس «ماه بی‌قرینه» از دوم تا پنجم آبان‌ماه در شاهرود گفت: این نمایشگاه با مشارکت ۱۱ عکاس شاهرودی و با ارائه ۲۶ اثر، میزبان علاقه‌مندان به فرهنگ عاشورایی و آیین‌های عزاداری این شهرستان است.