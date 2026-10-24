به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا قنبری صبح شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه عکس «ماه بی‌قرینه» در گالری سیب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود، هدف از برپایی این نمایشگاه را ثبت، ضبط و انتقال سنت‌های عزاداری مردم این شهر در ماه محرم عنوان کرد.

وی با اشاره به تجربه برگزاری رویدادی مشابه در شهرستان دامغان در سال گذشته اظهار کرد: آن رویداد با استقبال خوب عکاسان و هنرمندان شهرستان همراه شد و امسال این طرح برای نخستین بار در شاهرود اجرا شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان افزود: در این رویداد، ۱۱ عکاس، ۱۳ آیین سنتی عزاداری ماه محرم در شهر شاهرود را در قاب تصویر ثبت کرده‌اند.

قنبری با بیان اینکه ثبت تصویری آیین‌های سنتی محرم به این ۱۳ رویداد محدود نمی‌شود، گفت: در دوره‌های بعدی، آیین‌های سنتی دیگری نیز به تصویر کشیده خواهند شد تا زمینه حفظ و انتقال این میراث فرهنگی و مذهبی به نسل‌های آینده فراهم شود.

وی با اشاره به روند شناسایی و انتخاب آیین‌های سنتی عزاداری شاهرود بیان کرد: کارگروهی متشکل از هنرمندان و فعالان فرهنگی، ماه‌ها درباره این آیین‌ها تحقیق کرد و با پیرغلامان اهل‌بیت(ع) درباره رسوم عزاداری مردم شاهرود به گفت‌وگو پرداخت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ادامه داد: حاصل این فرایند پژوهشی، انتخاب و ثبت تصویری ۱۳ آیین سنتی عزاداری است که آثار مربوط به آن‌ها از دوم تا ششم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نمایشگاه «ماه بی‌قرینه» در معرض دید عموم قرار گرفته است.

قنبری با اشاره به تلاش عکاسان برای بازنمایی نقش مردم در برگزاری آیین‌های مذهبی شاهرود گفت: آیین‌هایی همچون نخل شاهرود و باغزندان، نذر نان و ماست مسجد امام حسن(ع)، طوق‌بندان، شمع و چراغ و «یا عباس(ع)» از جمله رویدادهایی هستند که در این مجموعه به تصویر کشیده شده‌اند.

وی «ماه بی‌قرینه» را فراتر از یک نمایشگاه عکس و حاصل فعالیتی پژوهشی دانست و افزود: نتایج این پژوهش در قالب کتابی درباره رسوم سنتی عزاداری مردم شاهرود منتشر خواهد شد تا مستندات این آیین‌ها برای نسل‌های آینده حفظ شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تشریح مراحل اجرای این رویداد اظهار کرد: شناسایی آیین‌های دارای ویژگی‌های خاص، پژوهش درباره آن‌ها، فراخوان عکاسان، توجیه و آموزش هنرمندان، عکاسی از مراسم، گزینش آثار و برپایی نمایشگاه، مراحل مختلف این طرح بوده که از ماه‌ها قبل آغاز شده است.

قنبری در پایان از مردم شاهرود دعوت کرد با حضور در نمایشگاه «ماه بی‌قرینه»، از تصاویر آیین‌های سنتی عزاداری محرم این شهر بازدید کنند.