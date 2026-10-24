حقانی: «شهادت» آغاز ماندگاری یک راه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین حقانی ظهر شنبه در آیین افتتاح نمایشگاه عکس «ماه بی‌قرینه» در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: شهادت به دست آوردن است، نه از دست دادن؛ از همین رو، فرزندان شهدا پدرانی دارند که هرگز آنان را از دست نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه پدران شهدا نیز فرزندانی به دست آورده‌اند که می‌توانستند از دست بدهند، افزود: شهادت به معنای به دست آوردن است و آثار و برکات فراوانی به همراه دارد.

معاون امور استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به ماندگاری آثار و برکات قیام امام حسین(ع) در طول تاریخ بیان کرد: آنچه امروز از حرکت امام حسین(ع) در جامعه مشاهده می‌کنیم، از جمله آثار و برکات همین دستاوردهایی است که شهدا با ایثار و فداکاری خود رقم زده‌اند.

حقانی با اشاره به تأثیر شخصیت‌هایی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی در زندگی امروز جامعه تأکید کرد: افرادی مانند شهید سلیمانی از میان ما رفتند، اما افتخار و سنتی که از خود به یادگار گذاشتند، برای همیشه در میان مردم باقی مانده است.

وی با بیان اینکه شهدا از امام حسین(ع) الگو گرفته‌اند، افزود: امروز در کشورهای مختلف و در میان مسلمانان و غیرمسلمانان، آثار و نشانه‌های مکتب امام حسین(ع) دیده می‌شود و امیدواریم این برکات روزبه‌روز بیشتر شود.

گفتنی است نمایشگاه عکس «ماه بی‌قرینه» شامل مجموعه‌ای از تصاویر آیین‌های سنتی عزاداری مردم شاهرود است که از دوم تا پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۹ تا ۲۱ در گالری سیب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود پذیرای علاقه‌مندان است.