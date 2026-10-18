به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی ملکیان، دبیر اجرایی نخستین رویداد ثبت آیین‌های سنتی عزاداری شاهرود، صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود، از ثبت هفت هزار عکس از آیین‌های سنتی عزاداری محرم این شهرستان خبر داد و گفت: از میان این آثار، ۱۸۹ عکس برگزیده شده و ۲۶ عکس در نمایشگاه «ماه بی‌قرینه» به نمایش گذاشته می‌شود.

وی با اشاره به روند شکل‌گیری این رویداد اظهار کرد: کارگروه مرتبط با این برنامه از شش ماه قبل فعالیت خود را آغاز کرد و مراحل شناسایی آیین‌ها، پژوهش، فراخوان عکاسان، توجیه و آموزش هنرمندان، اجرا و گزینش آثار را پشت سر گذاشت که حاصل این فرآیند، شکل‌گیری نمایشگاه «ماه بی‌قرینه» است.

دبیر اجرایی نخستین رویداد ثبت آیین‌های سنتی عزاداری شاهرود، روایت‌محوری، بومی بودن، خون‌خواهی و پیام گفتمانی را چهار محور اصلی عکس‌های این نمایشگاه برشمرد و افزود: آیین‌هایی همچون پوش تکیه، شمع و چراغ، شمع‌افروزی، «یا عباس» و نخل از جمله مراسم سنتی هستند که در این رویداد ثبت و مستند شده‌اند.

ملکیان با اشاره به مشارکت ۱۱ عکاس بومی در این برنامه بیان کرد: هنرمندان شاهرودی هفت هزار عکس از آیین‌های مورد نظر تهیه کردند که از میان آن‌ها ۱۸۹ عکس برگزیده شده و در نهایت، ۲۶ عکس در نمایشگاه «ماه بی‌قرینه» در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

وی عزاداری سنتی و مردمی را یکی از ماندگارترین فعالیت‌های فرهنگی در طول تاریخ دانست که طی سال‌ها و قرن‌ها استمرار یافته است و افزود: احیای میراث ناملموس شهرستان شاهرود و حفظ آن برای نسل جوان، از مهم‌ترین اهداف این رویداد به شمار می‌رود.

دبیر اجرایی نخستین رویداد ثبت آیین‌های سنتی عزاداری شاهرود با تأکید بر اهمیت مستندسازی این آیین‌ها گفت: ثبت تصویری مراسم سنتی، فرصتی برای صیانت از هویت فرهنگی و مذهبی مردم منطقه و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده فراهم می‌کند.

گفتنی است نمایشگاه عکاسی «ماه بی‌قرینه» از دوم تا ششم آبان‌ماه در گالری سیب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود برگزار می‌شود. این رویداد با یاد و خاطره زنده‌یاد محمدرضا عبادیانی، هنرمند شاهرودی و دبیر فقید این رویداد هنری، همراه خواهد بود که در پی سانحه رانندگی درگذشت.