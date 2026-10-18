به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا قنبری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود از برگزاری نخستین رویداد ثبت تصویری آیین‌های سنتی عزاداری محرم شهرستان شاهرود خبر داد و گفت: دستاورد این رویداد فرهنگی و هنری در قالب نمایشگاه عکاسی با عنوان «ماه بی‌قرینه» به نمایش گذاشته می‌شود.

وی اظهار کرد: در این رویداد، ۱۳ آیین ویژه عزاداری سنتی محرم شاهرود با تلاش ۱۱ عکاس بومی و در قالب فرآیندی پژوهش‌محور ثبت شده است تا این میراث فرهنگی به نسل آینده انتقال یابد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه نمایشگاه «ماه بی‌قرینه» از دوم تا ششم آبان‌ماه در گالری سیب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود برگزار می‌شود، افزود: در این رویداد تلاش شده است با نگاهی متفاوت و فنی به آیین‌های سنتی عزاداری پرداخته شود.

قنبری با تأکید بر جایگاه این آیین‌ها به‌عنوان میراث معنوی جامعه بیان کرد: آیین‌های سنتی عزاداری، زبان نمایشی ارادت مردم شاهرود به اهل‌بیت(ع) هستند و ثبت آن‌ها می‌تواند زمینه ماندگاری و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده را فراهم کند.

وی با اشاره به ارزش‌های فرهنگی و زیبایی‌شناختی عزاداری سنتی در شاهرود گفت: نمایش پیوندهای عمیق این آیین‌ها با مفاهیمی همچون مقاومت، صبر، ایثار و همبستگی اجتماعی، از محورهای اصلی برگزاری این رویداد است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه جلوگیری از فراموشی آیین‌های سنتی عزاداری محرم شاهرود از اهداف این برنامه به شمار می‌رود، افزود: این رویداد فرصتی برای بازشناسی هویت بومی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی منطقه فراهم می‌کند.

قنبری همچنین با اشاره به رویکرد این رویداد در ثبت دقیق آیین‌های عزاداری اظهار کرد: تلاش شده است مراسم سنتی عزاداری به‌درستی و بدون بدعت‌ها و حواشی، ثبت و ضبط شود.

وی مردمی بودن، محله‌محوری و تقویت پیوندهای قومی و اجتماعی را از ویژگی‌های عزاداری سنتی مردم شاهرود دانست و تأکید کرد: توجه به این شاخصه‌ها در فرآیند ثبت تصویری آیین‌ها، به حفظ اصالت و هویت فرهنگی این مراسم کمک می‌کند.

گفتنی است نمایشگاه عکاسی «ماه بی‌قرینه» با هدف مستندسازی و معرفی آیین‌های سنتی عزاداری محرم شاهرود، از دوم تا ششم آبان‌ماه در گالری سیب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برپا خواهد شد.