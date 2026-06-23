عزاداری به سبک شاهرودی در حرم رضوی؛ پامنبری به حرم امام مهربانی رسید

حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ویژه‌برنامه «حسینیه حرم» با حضور پرشور هیئت‌های مذهبی شاهرود و جمع کثیری از مردم مؤمن و ولایتمدار این شهرستان در صحن قدس آستان مقدس رضوی برگزار شد، افزود: این برنامه با هدف بازنمایی دلدادگی مردم استان سمنان به ساحت حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام، معرفی آیین‌های سنتی سوگواری مردم شاهرود و تقویت پیوند عزاداری حسینی با آستان نورانی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا علیه‌السلام برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان اعلام کرد: از بخش‌های شاخص این مراسم، اجرای آیین عزاداری سنتی مردم شاهرود، سینه‌دوره، قرائت اشعار حماسی و اجرای سنت پامنبری‌خوانی با اشعار سنتی شاهرود توسط پیرغلامان اهل‌بیت علیهم‌السلام بود.

قنبری افزود: حضور پررنگ جوانان و نوجوانان در این آیین معنوی، از جلوه‌های برجسته ویژه‌برنامه «حسینیه حرم» بود؛ حضوری که نشان‌دهنده تداوم فرهنگ عاشورا در نسل‌های جدید و پیوند عمیق نوجوانان و جوانان این خطه با مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام است.

وی گفت: این مراسم به همت و هماهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان سمنان و دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی استان و با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.