به گزارش خبرنگار، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم بندرعباس با اشاره به جایگاه مردم ایران در تحولات اخیر، اظهار کرد: همان‌گونه که در زیارت یاران امام حسین(ع) می‌گوییم «السلام علیکم یا انصار دین‌الله» و «السلام علیکم یا انصار ابی‌عبدالله»، امروز نیز می‌توان این عبارات را خطاب به مردم مقاوم، خستگی‌ناپذیر و میدان‌دار ایران اسلامی بیان کرد؛ مردمی که با ایستادگی خود، رضایت اولیای الهی و امام شهید را به همراه داشته‌اند.

وی با اشاره به ایام فاطمیه و مظلومیت حضرت فاطمه زهرا(س)، افزود: یکی از درس‌های مهم تاریخ اسلام، ضرورت حمایت از پیامبر اکرم(ص)، جانشینان ایشان و اولیای الهی است. در تاریخ، ملت‌هایی بودند که با وجود شناخت جایگاه امام خود، در بزنگاه‌های حساس به وظیفه‌شان عمل نکردند و با کوتاهی خود، زمینه محرومیت جامعه از هدایت و حکومت امام را فراهم کردند.

ملت ایران از نگاه امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب

نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه‌های کشور با اشاره به نگاه امام خمینی(ره) به مردم ایران تصریح کرد: امام راحل در وصیت‌نامه خود تأکید کردند که ملت ایران در عصر حاضر از ملت دوران پیامبر اکرم(ص) و ملت عراق در زمان امیرالمؤمنین(ع) برتر است. این سخن از سوی شخصیتی بیان شده است که اهل تعارف و مبالغه نبود و با شناختی عمیق از مردم، چنین جایگاهی برای ملت ایران قائل بود.

رستمی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب نیز در آخرین دیدار عمومی خود با مردم تبریز در ۲۸ بهمن، حدود ۱۰ روز پیش از شهادتشان، از مردم به دلیل ناامید کردن دشمن تمجید کردند. این نگاه نشان می‌دهد که ایستادگی مردم و پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب، تا چه اندازه در نگاه رهبران انقلاب اهمیت داشته است.

وی با مقایسه شرایط امروز ایران با دوران امام حسین(ع) گفت: مردم کوفه در ابتدا امام حسین(ع) را دعوت کردند، اما هنگامی که با تهدید و فشار حکومت یزید مواجه شدند، مسلم بن عقیل، نماینده امام، را تنها گذاشتند. در مقابل، مردم ایران با وجود شهادت رهبر خود، شهادت فرماندهان، ترور مسئولان و جان‌باختن کودکان دانش‌آموز، میدان را ترک نکردند و در برابر فشارهای نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای و شناختی دشمن ایستادند.

حضور مستمر مردم، عامل تقویت ارکان کشور

وی با اشاره به تداوم حضور مردم در صحنه اظهار کرد: دشمن تلاش کرد با فشارهای مختلف، مردم را از میدان خارج کند و زمینه را برای تحقق اهداف خود فراهم سازد، اما ملت ایران با حضور مستمر خود نشان داد که در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نمی‌کند.

رستمی افزود: مردم در دوره‌ای که انتخاب رهبر جدید با تأخیر مواجه شده بود، با حمایت از کشور و تقویت مجلس خبرگان رهبری، به فراهم شدن شرایط برای انتخاب رهبر کمک کردند. همچنین با پشتیبانی از دولت و نیروهای مسلح، زمینه استمرار اداره کشور و تقویت توان دفاعی را فراهم آوردند.

وی با اشاره به انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی، بر نقش حمایت عمومی در حفظ انسجام کشور تأکید کرد و گفت: حضور مردم، علاوه بر تقویت رهبری و مسئولان، پشتوانه‌ای مهم برای رزمندگان و مرزداران کشور در مقابله با تجاوزها بوده است.

دانشجویان و جوانان؛ امید تحقق آینده روشن انقلاب

نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه‌های کشور با اشاره به آخرین دیدار رهبر شهید انقلاب با دانشجویان در مراسم اربعین هیئت‌های دانشجویی، اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب در آن دیدار، دانشجویان را مایه امید دانستند و تأکید کردند که در صورت مقاومت، نسلی که امروز در صحنه حضور دارد، می‌تواند روز حاکمیت حق و عدل در جهان را مشاهده کند؛ روزی که تحقق آن طی قرن‌ها مورد انتظار بوده است.

رستمی ادامه داد: این سخنان، بیانگر امید رهبر شهید انقلاب به جوانان و نقش آنان در آینده جهان اسلام است. تفاوت ملت ایران با برخی ملت‌های دوران صدر اسلام در این است که مردم امروز ایران با حمایت از رهبری و حفظ حضور خود در صحنه، در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب و فراهم کردن زمینه ظهور حرکت می‌کنند.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی افزود: رهبر شهید انقلاب در این بیانیه، حرکت انقلاب اسلامی را در مسیری ترسیم کردند که باید به زمینه‌سازی برای طلوع خورشید ولایت عظما منتهی شود. از این منظر، پایداری مردم و نقش‌آفرینی نسل جوان، بخشی مهم از مسئولیت تاریخی ملت ایران به شمار می‌رود.

ادامه حضور مردم تا تحقق پیروزی نهایی

رستمی با تأکید بر ضرورت تداوم حضور مردم در صحنه گفت: برخی معتقد بودند که پس از مدتی، مردم باید میدان را ترک کنند؛ اما ملت ایران اعلام کرده است که همان‌گونه که با دعوت دیگران وارد میدان نشده، با درخواست دیگران نیز آن را ترک نخواهد کرد.

وی افزود: مردم با هدف خون‌خواهی رهبر شهید، تقویت جبهه اسلام و اعلام بیعت با رهبر جدید در صحنه حضور دارند و این حضور را تا زمانی که لازم باشد، ادامه خواهند داد.

نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه‌های کشور با اشاره به تأثیر حضور مردمی بر تحولات سیاسی و نظامی اظهار کرد: این حضور، پشتوانه‌ای برای رزمندگان و تقویت‌کننده مواضع دولت‌مردان و مذاکره‌کنندگان کشور است. هرچه انسجام داخلی بیشتر باشد، قدرت چانه‌زنی مسئولان و توان ایستادگی کشور در برابر فشارهای خارجی نیز افزایش می‌یابد.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای و اهمیت تنگه هرمز، بر ضرورت هوشیاری در برابر اقدامات آمریکا و دیگر قدرت‌های خارجی تأکید کرد و گفت: با وجود شکست‌ها و ناکامی‌های دشمن، نباید از احتمال اقدامات خصمانه جدید غافل شد؛ چراکه دشمن در صورت فراهم شدن فرصت، ممکن است بار دیگر برای ضربه زدن اقدام کند.

رستمی تأکید کرد: هدف نهایی، دستیابی به پیروزی کامل، پایان دادن به حضور مداخله‌جویانه آمریکا در منطقه و فراهم کردن شرایطی است که ملت‌های منطقه بتوانند بدون دخالت قدرت‌های بیگانه، سرنوشت خود را تعیین کنند.

تأکید بر نقش ایمان و توکل در مقاومت ملت ایران

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاوت امکانات نظامی ایران و قدرت‌های غربی، اظهار کرد: قدرت‌های بزرگ جهان از منابع مالی و تسلیحاتی گسترده‌ای برخوردارند و در تحولات اخیر نیز امکانات و ظرفیت‌های خود را به میدان آورده‌اند؛ اما آنچه به ملت ایران قدرت ایستادگی بخشیده، ایمان به خداوند، اعتماد به وعده‌های الهی و برخورداری از روحیه مقاومت است.

رستمی با استناد به آیات قرآن کریم، خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن می‌فرماید «إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا»؛ به این معنا که تمام عزت از آن خداوند است. همچنین در آیه «إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ» تأکید شده است که اگر خداوند شما را یاری کند، هیچ‌کس نمی‌تواند بر شما غلبه کند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه ایمان، وحدت و حضور مردم از مهم‌ترین عوامل قدرت ملی است، گفت: ملت ایران در میدان عمل، آثار این باور و وعده‌های الهی را تجربه کرده است و با تداوم مقاومت، حفظ انسجام ملی و حمایت از نیروهای مدافع کشور، مسیر خود را برای دستیابی به پیروزی نهایی ادامه خواهد داد.