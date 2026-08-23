به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ محمدحسن ابوترابی‌فرد شامگاه یکشنبه با حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی در رشت، اظهار کرد: حضور در جمع مردم شریف گیلان همزمان با ایام بازگشت آزادگان عزیز، افتخاری ارزشمند است؛ مردمی که از آغاز جنگ رمضان، هر شب در این میدان حضور داشته‌اند.

امام جمعه موقت تهران افزود: امیدوارم این حضور پرافتخار و قرار گرفتن مردم در صفوف مستحکم مدافعان ایران اسلامی، در کنار سبزپوشان سلحشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رزمندگان دلیر ارتش جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌ساز پیروزی‌های بزرگ ملت ایران، ملت‌های مسلمان منطقه و محور مقاومت باشد.

ارزش‌های اسلامی مسیر پیروزی ملت‌های مسلمان را روشن کرده است

وی با بیان اینکه ارزش‌های اسلامی مسیر پیروزی ملت‌های مسلمان را روشن کرده است، گفت: ما با تکیه بر ارزش‌های والای اسلام و با الهام از رهنمودها، فرامین و نقشه راه قائد شهید امت، در رویارویی با آمریکا و رژیم صهیونیستی به پیروزی‌های بزرگی دست یافته‌ایم و مسیر روشنی را پیش روی ملت‌های مسلمان منطقه و آزادی‌خواهان جهان قرار داده‌ایم.

ابوترابی‌فرد تحکیم رابطه با خدای متعال، انسجام و همدلی ملت ایران و امت اسلامی، شناخت دشمن و ایستادگی مقتدرانه در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی را از اصول اساسی این مسیر دانست و تصریح کرد: این اصول برای ملت‌های منطقه الهام‌بخش و راهگشا بوده و زمینه تحکیم صفوف ملت‌های مسلمان را فراهم کرده است.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به دستاوردهای این مسیر، بیان کرد: جلوه‌ای از این وحدت و همبستگی را در مراسم وداع با پیکر مطهر قائد شهید امت در عراق مشاهده کردیم.

وی ادامه داد: امیدوارم جوانان و آحاد مردم ایران، به‌ویژه مردم شریف گیلان، با بازگشت به ارزش‌های متعالی اسلام، آراستگی به اخلاق و منش اسلامی و حضور مقتدرانه و مستمر در میدان دفاع از استقلال، عظمت و امنیت کشور، این مسیر را با قدرت ادامه دهند.

ابوترابی‌فرد حضور مردم در صحنه‌های دفاع از ارزش‌های اسلامی و ملی را نشانه استواری و انسجام ملت ایران دانست و گفت: ملت ایران با حفظ وحدت، تقویت پیوندهای ایمانی و ملی و ایستادگی در برابر دشمنان، مسیر عزت، استقلال و اقتدار کشور را با قدرت ادامه خواهد داد.

وی همچنین بر ضرورت همبستگی و بهره‌گیری از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و افزود: امیدوارم مردم در کنار رهنمودها و افق‌های روشنی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ترسیم می‌کنند، دوشادوش یکدیگر، مسیر عزت‌بخش و افتخارآفرینی را که آغاز شده است، تداوم بخشند.