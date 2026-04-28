رستمی: حضور مردم در میدان دفاع از میهن اسلامی معادلات دشمن را بر هم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی شامگاه سه شنبه در اجتماع شبانه مردم اراک در حسینیه ایران، با اشاره به ایستادگی ملت ایران اظهار کرد: امروز خطاب به شما ملت غیور و حاضر در میدان می‌گوییم «السلام علیکم یا انصار دین‌الله» همان عباراتی که در وصف یاران امام حسین(ع) بیان می‌شود شایسته شما است.

وی افزود: امام راحل که از خطه خمین برخاست، معتقد بود ملت ایران در عصر حاضر از ملت زمان پیامبر(ص) و حتی از یاران امام حسین(ع) برتر هستند.

حجت‌الاسلام رستمی تصریح کرد: این نوع نگرش در کلام امام شهید ما نیز وجود داشت و ما امروز با ملتی ایستاده در تاریخ مواجه هستیم که در برابر گردنکشان و طاغوت‌ها خم نشده‌ و آنان را به ذلت کشانده است.

وی ادامه داد: این عزت، نتیجه ایستادگی مردم و مجاهدت رزمندگان و هدایت‌های رهبری است و همان‌گونه که امام شهید فرمودند «مثل من با مثل یزید بیعت نخواهد کرد» امروز نیز این روحیه در میان ملت و رهبری استمرار دارد.

حجت‌الاسلام رستمی تاکید کرد: حضور شما در میدان دفاع از اسلام و ایران، صرفاً یک تصمیم شخصی نبوده بلکه این حضور، هدایت الهی و عنایت امام زمان(عج) بود که چنین حماسه‌ای را رقم زد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به محاسبات غلط دشمنان افزود: دشمنان تصور می‌کردند ظرف سه روز نظام را ساقط و طی دو هفته عملیات خود را به پایان می‌رسانند اما پس از گذشت چهل روز، به جایی رسیدند که ذلیلانه درخواست آتش‌بس کردند.

وی بیان کرد: دشمن در حالی که مدعی سقوط سریع نظام بود، اکنون با افتخار از تمدید آتش‌بس سخن می‌گوید و این تغییر معادله، نتیجه ایستادگی ملت ایران است.

حجت‌الاسلام رستمی گفت: تقدیم هشتاد شهید از دیار آفتاب به اسلام و انقلاب، با هدایت امام و رهبری، موجب حضور پرقدرت مردم در صحنه شد.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی حتی پس از شهادت رهبر و فرماندهان بزرگ، نه‌تنها دچار فروپاشی نشد بلکه منسجم‌تر از گذشته مسیر خود را ادامه داد.

حجت‌الاسلام رستمی تاکیدکرد: این مسیر نورانی ادامه دارد و افق‌های بلندی پیش روی ملت ایران است و باید گام دوم انقلاب را با قدرت برداشت و زمینه‌ساز ظهور امام زمان(عج) شد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری افزود: اکنون آمریکایی‌ها اذعان دارند که این کشور در حال افول است و دیگر تعیین‌کننده جهان نیست.

وی تصریح کرد: در مقابل، ایران با اتکا به توان داخلی و حمایت مردم، جایگاه خود را در جهان تثبیت کرده است.

حجت‌الاسلام رستمی تصریح کرد: هرچند دشمن ممکن است برای جبران شکست خود دوباره دست به اقدام بزند اما ملت ایران با قدرت به مسیر خود ادامه می‌دهد و مدیریت صحنه‌های راهبردی، از جمله تنگه هرمز را در اختیار دارد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به توصیه امیرالمؤمنین(ع) به فرماندهان جنگ گفت: نباید به اهداف محدود اکتفا کرد، چنان‌که امام راحل بر آزادی همه مستضعفان جهان تأکید داشتند.

وی بیان کرد: تحقق وعده الهی مبنی بر یاری دین خدا و دستیابی به قدرت غلبه‌ناپذیر، امروز در ملت ایران مشاهده می‌شود.