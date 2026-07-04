خورشیدی: تشییع رهبر شهید رفراندومی برای اقتدار انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خورشیدی صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار اظهار کرد: مدیران دستگاههای اجرایی در چهار ماه گذشته با روحیه جهادی، صادقانه در میدان خدمت حضور داشتند و در شرایط دشوار از مسئولیت خود شانه خالی نکردند.
وی افزود: مدیر جهادی کسی است که در دل مشکلات، فرصت خلق میکند و با تکیه بر ظرفیتهای موجود، خدمترسانی به مردم را متوقف نمیسازد.
امام جمعه بیجار با اشاره به تأکیدات رهبر شهید بر پیشرفت کشور گفت: یکی از مهمترین توصیههای رهبر شهید این بود که ایران باید در همه عرصهها به کشوری قدرتمند تبدیل شود و همواره بر ساختن «ایران قوی» با همت و تلاش همه مردم و مسئولان تأکید داشتند.
مسئولان در کنار مردم بمانند
خورشیدی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: این مراسم با حضور گسترده مردم و هیئتهایی از کشورهای مختلف برگزار خواهد شد و بدون تردید یکی از باشکوهترین صحنههای تاریخ انقلاب اسلامی رقم خواهد خورد.
وی ادامه داد: این حضور پرشور، تجلی وفاداری ملت به آرمانهای انقلاب اسلامی است و میتوان آن را رفراندومی بزرگ در حمایت از نظام و ارزشهای انقلاب دانست.
امام جمعه بیجار از مدیران خواست زمینه حضور مردم در این مراسم را فراهم کنند و افزود: باید همه ظرفیتها به کار گرفته شود تا مردم بدون دغدغه و مشکل در آیین بدرقه رهبر شهید شرکت کنند.
خدمت صادقانه، مطالبه امروز مردم است
خورشیدی با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ تحمیلی سوم گفت: شهادت رهبر انقلاب، جمعی از دانشمندان و آسیب دیدن برخی زیرساختها، مشکلاتی را ایجاد کرده است، اما ملت ایران در این مدت با صلابت در صحنه حضور داشته و از آرمانهای انقلاب دفاع کردهاند.
وی افزود: مردم بیش از چهار ماه است که با حضور مستمر خود، حمایت از انقلاب و خونخواهی رهبر شهید را به نمایش گذاشتهاند و این حضور مسئولیت مدیران را برای خدمترسانی دوچندان میکند.
امام جمعه بیجار تصریح کرد: مردم در همه این مدت در میدان بودهاند و انتظار دارند مسئولان نیز در کنار آنان حضور داشته باشند و مشکلات را از نزدیک پیگیری کنند.
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در حوزه خدمات بانکی و اینترنتی گفت: بانکها باید با تقویت زیرساختهای خود از بروز اختلال در ارائه خدمات جلوگیری کنند تا مردم با مشکل مواجه نشوند.
خورشیدی در پایان بر تشدید نظارت بر بازار تأکید کرد و افزود: مسئولان باید با نظارت مستمر بر بازار و ارائه خدمات صادقانه، زمینه آرامش و رضایت مردم را فراهم کنند.
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