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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۹

خورشیدی: تشییع رهبر شهید رفراندومی برای اقتدار انقلاب اسلامی است

خورشیدی: تشییع رهبر شهید رفراندومی برای اقتدار انقلاب اسلامی است

بیجار- امام جمعه بیجار گفت: مراسم تشییع رهبر شهید با حضور گسترده مردم و هیئت‌هایی از کشورهای مختلف برگزار می‌شود به نوع رفراندومی برای اقتدار انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی در چهار ماه گذشته با روحیه جهادی، صادقانه در میدان خدمت حضور داشتند و در شرایط دشوار از مسئولیت خود شانه خالی نکردند.

وی افزود: مدیر جهادی کسی است که در دل مشکلات، فرصت خلق می‌کند و با تکیه بر ظرفیت‌های موجود، خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نمی‌سازد.

امام جمعه بیجار با اشاره به تأکیدات رهبر شهید بر پیشرفت کشور گفت: یکی از مهم‌ترین توصیه‌های رهبر شهید این بود که ایران باید در همه عرصه‌ها به کشوری قدرتمند تبدیل شود و همواره بر ساختن «ایران قوی» با همت و تلاش همه مردم و مسئولان تأکید داشتند.

مسئولان در کنار مردم بمانند

خورشیدی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: این مراسم با حضور گسترده مردم و هیئت‌هایی از کشورهای مختلف برگزار خواهد شد و بدون تردید یکی از باشکوه‌ترین صحنه‌های تاریخ انقلاب اسلامی رقم خواهد خورد.

وی ادامه داد: این حضور پرشور، تجلی وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است و می‌توان آن را رفراندومی بزرگ در حمایت از نظام و ارزش‌های انقلاب دانست.

امام جمعه بیجار از مدیران خواست زمینه حضور مردم در این مراسم را فراهم کنند و افزود: باید همه ظرفیت‌ها به کار گرفته شود تا مردم بدون دغدغه و مشکل در آیین بدرقه رهبر شهید شرکت کنند.

خدمت صادقانه، مطالبه امروز مردم است

خورشیدی با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ تحمیلی سوم گفت: شهادت رهبر انقلاب، جمعی از دانشمندان و آسیب دیدن برخی زیرساخت‌ها، مشکلاتی را ایجاد کرده است، اما ملت ایران در این مدت با صلابت در صحنه حضور داشته و از آرمان‌های انقلاب دفاع کرده‌اند.

وی افزود: مردم بیش از چهار ماه است که با حضور مستمر خود، حمایت از انقلاب و خونخواهی رهبر شهید را به نمایش گذاشته‌اند و این حضور مسئولیت مدیران را برای خدمت‌رسانی دوچندان می‌کند.

امام جمعه بیجار تصریح کرد: مردم در همه این مدت در میدان بوده‌اند و انتظار دارند مسئولان نیز در کنار آنان حضور داشته باشند و مشکلات را از نزدیک پیگیری کنند.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در حوزه خدمات بانکی و اینترنتی گفت: بانک‌ها باید با تقویت زیرساخت‌های خود از بروز اختلال در ارائه خدمات جلوگیری کنند تا مردم با مشکل مواجه نشوند.

خورشیدی در پایان بر تشدید نظارت بر بازار تأکید کرد و افزود: مسئولان باید با نظارت مستمر بر بازار و ارائه خدمات صادقانه، زمینه آرامش و رضایت مردم را فراهم کنند.

کد مطلب 6878788

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