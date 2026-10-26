به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کنسرت های «هرجا که تویی» در اصفهان، همایون شجریان در ادامه مجموعه کنسرت‌های «هرجا که تویی»، از پنجشنبه ۷ آبان‌ به همراه گروه سیاوش در اصفهان روی صحنه می‌رود؛ این در حالی است که بلیت‌فروشی این اجراها از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۴ آبان‌ آغاز شده است.

همایون شجریان با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، از برگزاری ادامه کنسرت‌های «هرجا که تویی» در اصفهان خبر داد و نوشت: پس از شب‌های به‌یادماندنی شیراز، خوشحالم که ادامه مسیر کنسرت‌های «هرجا که تویی» ما را به اصفهان می‌رساند. از پنجشنبه ۷ آبان‌ ماه، همراه با گروه سیاوش، در شهر زیبای اصفهان بار دیگر فرصت دیدار با شما عزیزان را خواهیم داشت. «هرجا که تویی» برای من تنها نام یک کنسرت نیست؛ تلاشی است برای آنکه موسیقی، فراتر از صحنه و سالن، بهانه‌ای برای با هم بودن و قدمی هرچند کوچک در مسیر ساختن فرصت‌های بهتر باشد.

بر اساس اعلام گروه اجرایی بلیت‌فروشی این مجموعه اجراها از ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۴ آبان‌ از طریق سامانه «فیدیبو» به عنوان مرجع رسمی فروش بلیت تور کنسرت های «هرجا که تویی» آغاز شده است.

در این اجرا آزاد میرزاپور نوازنده عود، حسین رضایی‌نیا نوازنده دف، مهیار طریحی نوازنده سنتور، رادمان توکلی نوازنده تار، مهرزاد اعظمی‌کیا نوازنده کمانچه و مرتضی مؤمنیان نوازنده تمبک همایون شجریان را همراهی می‌کنند.

مجری پروژه مؤسسه فرهنگی هنری همایون شجریان است و سحر فروزان مدیریت برنامه را بر عهده دارد. رضا موسوی طراح و کارگردان صحنه، کاوه عابدین مهندس صدا، محسن فتاحی مدیر اجرایی و باز استودیو طراح و مجری صحنه این پروژه هستند.

همچنین امیرحسین سیر طراحی نور، لاله سهندی مشاوره معماری، افسانه شجریان عکاسی، مرکز مدیریت رسانه فراهنگ طراحی گرافیک و علی خمسه و محمد تقوی مستندسازی پروژه را بر عهده دارند. نگین شکیبا دستیار کارگردان و عطا نویدی مسئول روابط عمومی این کنسرت‌ هستند.

مؤسسه فرهنگی شهر آفتاب مجری طرح اصفهان و مؤسسه تجهیز و توسعه خانه رویداد مجری فنی این اجراها هستند.