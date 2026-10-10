از اندوه یاد مادر تا یک بزرگداشت باشکوه برای پدر در کنسرت «همایون »

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه «هرجا که تویی»، همایون شجریان خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی با همراهی گروه «سیاوش» فصل جدید کنسرت های خود را از روز چهارشنبه پانزدهم مهر سال ۱۴۰۵ در قالب پروژه موسیقایی «هرجا که تویی» در حالی به میزبانی آمفی تئاتر روباز نمایشگاه بین المللی شیراز آغاز کرد که در سه روز اول برگزاری این کنسرت (۱۵، ۱۶و ۱۷ مهر) نزدیک به ۱۷ هزار مخاطب از اجراها دیدن کردند.

گروه اجرایی در کنسرت گروه موسیقی «سیاوش» که با مدیریت سحر فروزان و همراهی آزاد میرزاپور نوازنده عود، حسین رضایی نیا نوازنده دف، مهیار طریحی نوازنده سنتور، رادمان توکلی نوازنده تار، مهرزاد اعظمی کیا نوازنده کمانچه، مرتضی مومنیان نوازنده تمبک پیش روی مخاطبان قرار گرفت، تلاش کرد تا این بار با اتکا به آثار ماندگار و محبوب تعدادی از هنرمندان پیشگام موسیقی ایرانی از جمله زنده یاد محمدرضا شجریان، زنده یاد پرویز مشکاتیان، حسین علیزاده، کیهان کلهر، محمدجواد ضرابیان، مجید درخشانی و آثار پرطرفدار همایون شجریان در حوزه موسیقی کلاسیک ایران، فضای متفاوت تری نسبت به دیگر کنسرت های این خواننده در سال های اخیر را روی صحنه اجرا کند.

همایون شجریان طی روزهای آغازین فصل جدید کنسرت های خود که با روزهای منتهی به تولد و درگذشت زنده یاد محمدرضا شجریان و همچنین اولین سالگرد درگذشت مادرش مرحوم فرخنده گل افشان هم زمان شده است، ضمن ابراز خرسندی از آغاز فصل جدید کنسرت هایش در شهر شیراز و استقبال مخاطبان موسیقی کلاسیک ایرانی از این رویداد گفت: آنچه در این کنسرت پیش روی شما مخاطبان عزیز قرار می گیرد، با آنچه در این سال ها از بنده روی صحنه رفته است، تفاوت هایی دارد. اما بنده و تمامی همکارانم نهایت تلاشمان را انجام دادیم تا قطعاتی که برای این کنسرت تنظیم شده به واسطه نام پدر، بزرگان موسیقی ایران سرزمین و آثار قبلی ام بتواند مورد رضایت شما عزیزان قرار گیرد.

وی افزود: من اصلا تمایلی ندارم که در مقدمه یا بین اجرای قطعات حرف بزنم اما با اجازه شما عزیزان که این چنین من و گروه «سیاوش» را مورد لطف و عنایت خود قرار دادید، متنی را برای شب های آغازین این کنسرت ها آماده کردم که در محضر شما بزرگواران آن را قرائت می کنم.

در متن نوشته شده از سوی همایون شجریان آمده بود: «این شب ها برای من، شب دیگری هم هست. شبی است که یک سال از درگذشت مادرم می‌گذرد؛ مادری که جای خالی‌اش، مثل جای خالی هر عزیزی که از دست می‌دهیم، چیزی نیست که با گذشت زمان پُر شود. شاید فقط یاد می‌گیریم با نبودنش زندگی کنیم و حضورش را به شکلی دیگر، در خاطره‌ها و در جانمان، با خودمان نگه داریم و این روزها، فکر کردن به او و به معنای از دست دادن، بیش از همیشه مرا به یاد همه کسانی می‌اندازد که داغ عزیزی را با خود حمل می‌کنند و از دست رفتن هم میهنان بی‌گناه؛ به خصوص کودکان معصومی چون قربانیان میناب، کودکانی که هنوز در آغاز زندگی‌اند، پر از آرزو و امیدند. قلب من و بسیاری از ما را عمیقاً به درد می‌آورد.

شعری که می‌خواهم برایتان بخوانم «امید» نام دارد؛ سروده پروفسور مهدی فرشاد؛ این شعر، با همه اندوهی که در آغاز با خود دارد، از ماندن در تاریکی نمی‌گوید؛ از گذشتن از آن می‌گوید. از اینکه روزهای سخت، هرقدر هم سنگین باشند، ماندگار نیستند؛ از عشقی که دوباره سر برمی‌آورد، از مهری که خاموش نمی‌شود و از شاخه‌ای که حتی در سرمای زمستان، شوق گل دادن را در خودش زنده نگه می‌دارد. شاید حال دل بسیاری از ما هم همین باشد؛ زخمی و اندوهگین،اما هنوز امیدوار؛ امیدوار به روزی که آفتاب عشق دوباره بر سرزمین ما پر فروغ بتابد، روزی که این روزهای سخت گذشته باشند و دوباره بهاران شود و نخست، چند بیتی در آواز افشاری، با همراهی دوست عزیزم رادمان توکلی، تقدیمتان می‌کنیم و پس از آن، بر روی چهارمضراب «دل‌انگیزان» از ساخته‌های زنده‌یاد پرویز مشکاتیان، شعر «امید» را به شکل آواز در گوشه عراق برایتان اجرا می‌کنیم. باشد که این آواز، ادای احترامی باشد به همه آن جان‌های عزیزی که بی گناه و بی دلیل از دست رفته‌اند.»

پس ازصحبت های همایون شجریان گروه اجرایی برنامه قطعات برنامه ریزی شده برای این کنسرت را که پیش از این توسط زنده یاد محمدرضا شجریان و همایون شجریان در آلبوم ها و پروژه های مختلف موسیقایی اجرا شده بود، پیش روی مخاطبان قرار داد.

همایون شجریان شامگاه روز جمعه هفدهم مهر و در سومین شب از اجرای پروژه «هرجا که تویی» که با ششمین سالروز درگذشت زنده یاد محمدرضا شجریان همراه بود نیز، یاد و خاطره او را زنده نگه داشت و گفت: همان طور که مستحضر هستید امشب ششمین سالگرد درگذشت پدر است، پدری که جای او بین من و ما بسیار خالی است اما مطمئنم یادشان همواره در وجود همه ما باقی خواهد ماند. به همین جهت تصنیف «سروچمان» از ساخته های پدر روی شعری از حافظ را به یاد او اجرا می کنم.

تصنیف «عارف حق(نی زن) - در دستگاه افشاری» با شعر فروغی بسطامی و آهنگسازی حسین یوسف زمانی، آواز «ای عجب گرمن رسم - افشاری» با شعر سعدی و تک نوازی تار رادمان توکلی، قطعه بی کلام «دل انگیزان در دستگاه افشاری قالب چهارمضراب» به آهنگسازی پرویز مشکاتیان، آواز «امید - در دستگاه افشاری» با شعر مهدی فرشاد و تک نوازی کمانچه مهرزاد اعظمی کیا و تک نوازی عود آزاد میرزا پور، تصنیف «از کفم رها - در دستگاه افشاری» با شعر و ملودی عارف قزوینی، تصنیف «سرو چمان - در دستگاه ماهور» با شعر حافظ و آهنگسازی محمدرضا شجریان، قطعه بی کلام «چهار مضراب ماهور و پنجگاه» به آهنگسازی پرویز مشکاتیان (مقدمه از همایون شجریان)، تک نوازی عود با هنرمندی آزاد میرزاپور در دستگاه ماهور، تصنیف «بیا تاگل - در دستگاه ماهور» با شعری از حافظ و آهنگسازی پرویز مشکاتیان، تصنیف «هوای گریه - در دستگاه اصفهان» با شعری از سیمین بهبهانی و آهنگسازی محمد جواد ضرابیان، تک نوازی مخالف سه گاه سنتور با هنرمندی مهیار طریحی، قطعه بی کلام «چهار مضراب مخالف» به آهنگسازی محمدجواد ضرابیان از آلبوم «شوق دوست»، آواز روی چهارمضراب در «مخالف سه گاه» با شعری از عطار نیشابوری، تصنیف «لب خندان تو (مست نگاه) - مخالف سه گاه» با شعر و آهنگ محمدجواد ضرابیان، تصنیف «درخیال - در دستگاه بیات ترک» با شعر مولانا و آهنگسازی مجید درخشانی از آلبوم «درخیال»، قطعه بی کلام «رِنگ بیات ترک» به آهنگسازی حسین علیزاده با تک نوازی عود آزاد میرزا پور، تصنیف «پنهان چو دل - در دستگاه شور» با شعر مولانا و آهنگسازی همایون شجریان، تنظیم اردشیر کامکار از آلبوم «ناشکیبا»، آواز و تصنیف «ببار ای بارون - در دستگاه شور» با شعر علی معلم دامغانی، آهنگسازی کیهان کلهر از آلبوم «شب، سکوت، کویر»، قطعه بی کلام «رنگ شرنگ - در دستگاه شور» به آهنگسازی کیهان کلهر از آلبوم «شب، سکوت، کویر»، دو نوازی سازهای کوبه ای در دستگاه شور با تک نوازی دف و سازهای کوبه ای حسین رضایی نیا و نوازندگی تمبک مرتضی مومنیان، تصنیف «سکوت - در دستگاه شور» با شعری از فریدون مشیری و آهنگسازی محمد جواد ضرابیان از آلبوم «نسیم وصل» و تصنیف «قاصدک - در دستگاه ماهور» با شعری از مهدی اخوان ثالث و آهنگسازی پرویز مشکاتیان از آلبوم «قاصدک» قطعاتی بودند که در این کنسرت پیش روی مخاطبان قرار گرفتند.

پایان بخش این برنامه هم به درخواست مکرر مخاطبان به اجرای تصنیف ماندگار «مرغ سحر» با شعر ملک الشعرای بهار و آهنگسازی مرتضی نی داود اختصاص داشت. قطعه ای که طی سال های گذشته به عنوان یکی از محبوب ترین تصنیف ها و آهنگ های موسیقی کلاسیک ایرانی و آثار زنده یاد محمدرضا شجریان بین مخاطبان معرفی شده است.

براسای این گزارش پس از تکمیل ظرفیت تمامی هشت اجرا امکان برگزاری سه اجرای دیگر نیز توسط گروه اجرایی فراهم شده که طی آن گروه ساعت ۱۹ روز دوشنبه ۲۰ مهر، ساعت ۲۲ روز پنجشنبه ۲۳ مهر و ساعت ۱۸ روز جمعه ۲۴ مهر میزبان مخاطبان است. در این چارچوب مرحله رزرو و پیش خرید اینترنتی از ساعت ۱۹ روز هفدهم مهر در سامانه «فیدیبو» آغاز شده است.

موسسه فرهنگی هنری «همایون شجریان» مجری پروژه، سحر فروزان مدیر برنامه، رضا موسوی طراح و کارگردان صحنه، کاوه عابدین مهندس صدا، محسن فتاحی مدیر اجرایی، مجموعه «بازاستودیو» طراحی و اجرای صحنه، افسانه شجریان عکاس، مرکز «مدیریت رسانه فراهنگ» گرافیک، امیرحسین سیر طراح نور، علی خمسه و محمد تقوی گروه مستندسازی، علیرضا سعیدی روابط عمومی، نگین شکیبا دستیار کارگردان، مرجان معصومی، علی هزارخانی و علیرضا کبریایی گروه صدا، لاله سهندی مشاور معماری، نسترن فروزان، هدیه جدیدی، محسن ساریخانی دستیاران اجرایی، موسسه فرهنگی «شهرآفتاب» مجری طرح شیراز و موسسه تجهیز و توسعه «خانه رویداد» مدیریت تولید سازه و چند مجموعه بخش خصوصی دیگر اعضای گروه اجرایی پروژه «هرجا که تویی» همایون شجریان را تشکیل می دهند.

سامانه فروش اینرنتی بلیت در اطلاعیه ای از تمامی مخاطبان کنسرت های «هرجا که تویی» تقاضا کرده برای تهیه بلیت این پروژه فقط به سامانه «فیدیبو آرت» مراجعه و از خرید بلیت توسط اشخاص، مجموعه ها و صفحات مجازی متفرقه جدا خودداری کنند چرا که خرید بلیت خارج از سامانه «فیدیبوآرت» به هیچ وجه مورد تایید گروه برگزارکننده کنسرت های همایون شجریان در شیراز نیست و هرگونه اقدامی که توسط این مجموعه ها و افراد متفرقه در جهت فروش بلیت انجام شود، غیرقانونی است.