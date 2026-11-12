  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

یک اتفاق ویژه برای همایون شجریان در ساحل خلیج فارس

یک اتفاق ویژه برای همایون شجریان در ساحل خلیج فارس

فصل سوم کنسرت های همایون شجریان در حالی به میزبانی جزیره کیش برگزار شد که این خواننده موسیقی ایرانی به مناسبت «روز کیش» فضای متفاوتی را در ساحل خلیج فارس تجربه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کنسرت، جزیره کیش شامگاه چهارشنبه، ۲۰ آبان‌، در حالی میزبان کنسرت «هر جا که تویی» همایون شجریان بود که هم‌زمان با برگزاری این رویداد موسیقایی، مناسبت روز کیش نیز با اتفاقی ویژه برای این خواننده برجسته موسیقی ایران همراه شد.

در جریان این برنامه، محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با حضور در محل برگزاری کنسرت، کارت کیش‌وندی را به همایون شجریان اعطا کرد. اقدامی نمادین که در روز کیش و به پاس حضور این هنرمند در جزیره و اجرای برنامه برای علاقه‌مندان موسیقی ایرانی صورت گرفت.

کنسرت «هر جا که تویی» همایون شجریان پس از اجرا در شهرهای شیراز و اصفهان، چهارشنبه ۲۰ آبان‌ در جزیره کیش روی صحنه رفت. این برنامه در یک شب و طی ۲ سانس برگزار شد.

همایون شجریان در این اجرا با همراهی گروه موسیقی «سیاوش» میزبان علاقه‌مندان موسیقی ایرانی بود. این کنسرت بخشی از برنامه‌های اجرایی این خواننده در قالب تور «هر جا که تویی» به شمار می‌رود. پروژه‌ای که با تکیه بر موسیقی ایرانی و همراهی گروهی از نوازندگان برجسته، در شهرهای مختلف کشور اجرا شده است.

کد مطلب 7008496
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۲۱
      0 0
      پاسخ
      پدر و پسر هردو دو روی یک سکه اند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها