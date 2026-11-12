یک اتفاق ویژه برای همایون شجریان در ساحل خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کنسرت، جزیره کیش شامگاه چهارشنبه، ۲۰ آبان‌، در حالی میزبان کنسرت «هر جا که تویی» همایون شجریان بود که هم‌زمان با برگزاری این رویداد موسیقایی، مناسبت روز کیش نیز با اتفاقی ویژه برای این خواننده برجسته موسیقی ایران همراه شد.

در جریان این برنامه، محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با حضور در محل برگزاری کنسرت، کارت کیش‌وندی را به همایون شجریان اعطا کرد. اقدامی نمادین که در روز کیش و به پاس حضور این هنرمند در جزیره و اجرای برنامه برای علاقه‌مندان موسیقی ایرانی صورت گرفت.

کنسرت «هر جا که تویی» همایون شجریان پس از اجرا در شهرهای شیراز و اصفهان، چهارشنبه ۲۰ آبان‌ در جزیره کیش روی صحنه رفت. این برنامه در یک شب و طی ۲ سانس برگزار شد.

همایون شجریان در این اجرا با همراهی گروه موسیقی «سیاوش» میزبان علاقه‌مندان موسیقی ایرانی بود. این کنسرت بخشی از برنامه‌های اجرایی این خواننده در قالب تور «هر جا که تویی» به شمار می‌رود. پروژه‌ای که با تکیه بر موسیقی ایرانی و همراهی گروهی از نوازندگان برجسته، در شهرهای مختلف کشور اجرا شده است.