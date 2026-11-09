به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کنسرت، همایون شجریان در ادامه تور کنسرت‌های «هر جا که تویی»، چهارشنبه این هفته در تالار شهر جزیره کیش به مدت ۱۰۰ دقیقه میزبان علاقه‌مندان موسیقی خواهد بود.

یکی از ویژگی‌های قابل توجه این دوره از کنسرت‌های همایون شجریان، تصمیم او برای بهره‌گیری از یک آنسامبل کاملاً ایرانی است. رویکردی که با استقبال مخاطبان در اجراهای شیراز و اصفهان همراه شده است.

شجریان در این تور با همراهی گروه «سیاوش» متشکل از آزاد میرزاپور (عود)، حسین رضایی‌نیا (دف)، مهیار طریحی (سنتور)، رادمان توکلی (تار)، مهرزاد اعظمی‌کیا (کمانچه) و مرتضی مؤمنیان (تنبک) روی صحنه می رود.

مؤسسه فرهنگی هنری همایون شجریان مجری پروژه و سحر فروزان مدیر برنامه این مجموعه است. رضا موسوی طراحی و کارگردانی صحنه، کاوه عابدین مهندسی صدا، محسن فتاحی مدیریت اجرایی، باز استودیو طراحی و اجرای صحنه، امیرحسین سیر طراحی نور و لاله سهندی مشاوره معماری را بر عهده دارند.

افسانه شجریان عکاس، علیرضا سپهوند روابط عمومی، مرکز مدیریت رسانه فراهنگ مسئول گرافیک، علی خمسه مستند، نگین شکیبا دستیار کارگردان و گروه صدابرداری شامل مرجان معصومی، بهنام فرخ‌نژاد، محمد عبداللهی و بهنام جعفرزاده از دیگر عوامل این پروژه هستند. نسترن فروزان، هدیه جدیدی و هانیه جوادی منش نیز دستیاران اجرایی کنسرت هستند.

بلیت‌فروشی این کنسرت از ساعت ۱۲ روز شنبه ۱۶ آبان‌ از طریق سامانه فیدیبو آرت آغاز شده است.