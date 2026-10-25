https://mehrnews.com/x3dr7h ۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۷ کد مطلب 6989569 استانها گیلان استانها گیلان ۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۷ تصاویری از بارش باران و آبگرفتگی معابر در لنگرود لنگرود- در این ویدئو، تصاویری از بارش باران و آبگرفتگی معابر در شهر لنگرود را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6989569 کپی شد مطالب مرتبط قرار دویست و سی و هفتم مردم مبعوث لنگرود در میدان بارش شدید باران و رعد و برق در فومن حجت الاسلام اختردانش: ملت ایران مقابل تهدیدها عقب نشینی نمیکند امام جمعه لنگرود: جنگ اقتصادی مدیریت جهادی میخواهد برچسبها بارش باران شهرستان لنگرود آبگرفتگی معابر
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