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۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۷

تصاویری از بارش باران و آبگرفتگی معابر در لنگرود

تصاویری از بارش باران و آبگرفتگی معابر در لنگرود

لنگرود- در این ویدئو، تصاویری از بارش باران و آبگرفتگی معابر در شهر لنگرود را مشاهده می کنید.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6989569

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