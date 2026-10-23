به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی نقوی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت تقوای الهی در زندگی فردی و اجتماعی، اظهار کرد: تقوا عامل توانمندی انسان برای عبور از سختی‌ها است و مشکلات زندگی را حذف نمی‌کند، بلکه قدرت عبور سالم از موانع و دشواری‌ها را به انسان می‌دهد.

امام جمعه لنگرود، با اشاره به آیه شریفه «وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْرًا» تصریح کرد: اگر انسان هوای خدا را داشته باشد، در برابر احکام الهی تسلیم باشد و تقوای الهی را در زندگی خود حاکم کند، خداوند امور او را آسان می‌کند؛ البته این به معنای حذف مشکلات و سختی‌ها نیست.

وی با بیان اینکه بیماری، فقر و دشواری‌های زندگی می‌توانند زمینه رشد و تربیت انسان باشند، افزود: اگر انسان در زندگی خود با هیچ سختی و محدودیتی روبه‌رو نباشد، ممکن است گرفتار غرور و تکبر شود؛ ازاین‌رو، بخشی از مشکلات زندگی می‌تواند زمینه تربیت و رشد انسان را فراهم کند.

حجت الاسلام نقوی با اشاره به ضرورت تربیت صحیح فرزندان گفت: اگر فرزندان به‌گونه‌ای تربیت شوند که هر خواسته‌ای بلافاصله برایشان فراهم شود، در مواجهه با مشکلات و سختی‌های زندگی تاب‌آوری لازم را نخواهند داشت. خانواده باید به فرزندان بیاموزد که رسیدن به خواسته‌ها همواره فوری و بدون دشواری نیست.

وی با انتقاد از افزایش طلاق و تزلزل بنیان خانواده‌ها تصریح کرد: جامعه‌ای که با معارف قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام تربیت شده و همواره با سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام آشنا بوده است، شایسته نیست با چنین آسیب‌هایی در حوزه خانواده مواجه باشد.

تقوا و سیره حضرت زهرا(س)؛ الگویی برای تحکیم خانواده و اصلاح جامعه

امام جمعه لنگرود با تأکید بر نقش تقوا در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: اگر تقوای الهی در جامعه حاکم شود، بسیاری از آسیب‌ها و انحرافات کاهش پیدا می‌کند و خانواده‌ای که بر مدار خدا محوری شکل بگیرد، می‌تواند به الگویی از آرامش، محبت و استحکام تبدیل شود.

وی با اشاره به سیره عبادی و اخلاقی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها بیان کرد: امام حسن مجتبی علیه‌السلام نقل می‌کند که در شب‌های عبادت مادرش مشاهده می‌کرد که ایشان دیگران و همسایگان را دعا می‌کند و در پایان از مادر پرسید چرا برای خود دعا نکرده است. حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در پاسخ فرمودند: «الجار ثم الدار»؛ یعنی ابتدا همسایه و سپس اهل خانه.

حجت الاسلام نقوی افزود: این رفتار، نمونه‌ای از ایثار و مقدم داشتن دیگران بر خود است؛ حتی در دعا و درخواست از خداوند نیز انسان با تقوا می‌تواند دیگران را بر خود مقدم بدارد.

وی با اشاره به جایگاه والای حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها اظهار کرد: پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در معرفی شخصیت دختر بزرگوارشان، به ایمان عمیق و بندگی خالصانه ایشان اشاره کردند؛ ایمانی که سراسر وجود حضرت را فرا گرفته بود و ایشان را در مسیر عبادت و بندگی خداوند قرار می‌داد.

امام جمعه لنگرود با بیان اینکه رفتار دیگران نباید تعیین‌کننده وظیفه اخلاقی و دینی انسان باشد، گفت: اگر کسی با انسان رفتار ناشایستی داشت، این رفتار مجوزی برای مقابله به مثل نیست. هر فرد باید با رفتار خود نشان دهد که تا چه اندازه از نظر اخلاقی رشد کرده است؛ پاسخ دادن به بدی با نیکی می‌تواند نشانه بزرگی شخصیت انسان باشد.

وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در دفاع از حق افزود: آن حضرت برای دفاع از حق و ولایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام به میدان آمدند، روشنگری کردند و با وجود تنهایی، از انجام وظیفه خود دست نکشیدند. انسان مؤمن نیز نباید به دلیل همراهی نکردن دیگران، از دفاع از حق و بیان حقیقت صرف‌نظر کند.

حجت الاسلام نقوی با اشاره به خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها گفت: آن حضرت در این خطبه، امامت اهل‌بیت علیهم‌السلام را عامل مصونیت جامعه از تفرقه معرفی کردند و فرمودند: «وَجَعَلَ إِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ»؛ امامت اهل‌بیت علیهم‌السلام برای جلوگیری از اختلاف و ایجاد انسجام در جامعه است.

وی با بیان اینکه توحید، نبوت و ولایت برای ایجاد همدلی و انسجام اجتماعی آمده‌اند، بیان کرد: هدف دین آن است که مردم در کنار یکدیگر با مهربانی، خیرخواهی و دلسوزی زندگی کنند و اختلاف‌نظرها به نزاع و چنددستگی در جامعه منجر نشود.

امام جمعه لنگرود با انتقاد از گسترش جدل‌ها و دوقطبی‌سازی‌ها در فضای مجازی گفت: رهبر شهید انقلاب در جمع بسیجیان درباره فضای اختلاف‌آمیز حاکم بر فضای مجازی ابراز نگرانی کرده بودند. هر سخنی ارزش پاسخ دادن ندارد و نباید اجازه داد افراد با طرح مطالب حاشیه‌ای، فضای جامعه را به سمت اختلاف و چندقطبی شدن سوق دهند.

وی با تأکید بر ضرورت حضور کارشناسان واقعی در رسانه ملی افزود: ما با حضور دیدگاه‌های مختلف در رسانه ملی مخالف نیستیم، اما افرادی باید به‌عنوان کارشناس دعوت شوند که در حوزه تخصصی خود دانش، تجربه و سابقه کافی داشته باشند و بتوانند بر پایه مطالعه و تحلیل سخن بگویند.

حجت الاسلام نقوی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره مسائل اقتصادی کشور تصریح کرد: مشکلات اقتصادی مردم با طرح مطالب غیرکارشناسی و ارائه راهکارهای غیرمرتبط برطرف نمی‌شود. آزاد کردن یک فرد محکوم قضایی نیز به‌خودی‌خود راه‌حل مشکلات اقتصادی جامعه نیست و باید از طرح ادعاهایی که موجب انحراف افکار عمومی می‌شود، پرهیز کرد.

وی افزود: باید در برابر انحرافات ایستاد، اما این ایستادگی نباید به دعوا و نزاع در جامعه منجر شود. هرجا سخنی ارزش پاسخ‌گویی داشته باشد، باید با منطق و استدلال به آن پاسخ داد و در عین حال، از انسجام و وحدت جامعه محافظت کرد.

کشور درگیر جنگ اقتصادی و رسانه‌ای است؛ مردم و مسئولان باید آماده باشند

امام جمعه لنگرود با تأکید بر اینکه شرایط کنونی کشور را نباید شرایط عادی تلقی کرد، گفت: امروز اگرچه جنگ نظامی به شکل روزهای گذشته جریان ندارد، اما کشور با دو عرصه مهم جنگ اقتصادی و جنگ رسانه‌ای و روانی مواجه است و دشمن تلاش می‌کند با افزایش فشارها، شرایط زندگی مردم را دشوار کند.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای اعمال محدودیت‌های دریایی، هوایی و زمینی علیه ایران اظهار کرد: هدف از این فشارها، افزایش مشکلات اقتصادی مردم و تأثیرگذاری بر محاسبات مسئولان است تا آنان را به سمت تصمیم‌هایی سوق دهد که با منافع ملی سازگار نیست.

حجت الاسلام نقوی با بیان اینکه در چنین شرایطی همه اقشار جامعه مسئولیت دارند، افزود: مردم نیز باید متناسب با شرایط کشور، در مصرف و مدیریت هزینه‌های زندگی دقت بیشتری داشته باشند. نمی‌توان در وضعیت جنگ اقتصادی، بدون توجه به محدودیت‌ها و شرایط تولید، همان الگوی مصرف دوران عادی را ادامه داد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به مشکلات مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: مصرف‌کننده طبیعی است که خواهان خرید کالا با قیمت مناسب باشد، اما باید شرایط تولیدکننده را نیز در نظر گرفت. اگر تولید با قیمت‌های موجود برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نداشته باشد، ادامه فعالیت او و پرداخت حقوق کارگران نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

امام جمعه لنگرود با بیان اینکه همراهی مردم به معنای نادیده گرفتن مسئولیت مدیران نیست، تصریح کرد: مسئولان نیز باید بپذیرند که شرایط اقتصادی کشور با وضعیت عادی متفاوت است و برای کاهش فشار بر مردم، مدیریت دقیق‌تری داشته باشند.

وی با اشاره به مشکلات تأمین داروهای مورد نیاز بیماران، به‌ویژه بیماران خاص، گفت: وقتی دارویی در بازار آزاد یا بازار سیاه پیدا می‌شود، اما بیماران نمی‌توانند همان دارو را از مسیر رسمی داروخانه‌ها تهیه کنند، باید احتمال وجود اشکال در نظام توزیع و مدیریت را بررسی کرد.

حجت الاسلام نقوی افزود: نباید همه مشکلات را صرفاً به محاصره و شرایط جنگی نسبت داد؛ بخشی از مشکلات می‌تواند ناشی از سوءمدیریت باشد و مسئولان موظف‌اند با شناسایی این نارسایی‌ها، برای رفع آن‌ها اقدام کنند.

وی با اشاره به طرح اعلام‌شده از سوی علیرضا زاکانی، شهردار تهران، برای تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی در برخی فروشگاه‌ها به مدت شش ماه بیان کرد: اگر اجرای چنین طرحی در تهران امکان‌پذیر است، می‌توان ظرفیت اجرای آن را در استان‌ها و شهرستان‌های دیگر نیز بررسی کرد تا مردم برای تأمین کالاهای اساسی با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند.

امام جمعه لنگرود با تأکید بر ضرورت الگوبرداری از طرح‌های موفق مدیریتی گفت: مسئولان استانی باید برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم، راهکارهای عملی ارائه دهند و در صورت امکان، طرح‌های مؤثر را متناسب با شرایط مناطق مختلف اجرا کنند.

وی با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح کشور بیان کرد: همان‌طور که نیروهای مسلح با درک شرایط جنگی، آمادگی خود را حفظ کرده‌اند و ظرفیت‌های تولید تجهیزات و پهپادها را توسعه می‌دهند، در عرصه اقتصادی نیز باید چنین نگاه و آمادگی‌ای حاکم باشد تا مشکلات مردم کاهش پیدا کند.

حجت الاسلام نقوی در ادامه با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده در شهر چاف و چمخاله گفت: در بازدیدهای اخیر از طرح‌های عمرانی این منطقه، اقدامات قابل‌توجهی در زمینه زیرسازی و آسفالت معابر مشاهده شد که از جمله آن‌ها می‌توان به بهسازی خیابان ساحلی و مسیر منتهی به بندر چمخاله اشاره کرد.

وی افزود: در گذشته، این محدوده هنگام بارندگی با مشکلاتی از جمله آب‌گرفتگی مواجه بود، اما اکنون با اجرای اقدامات عمرانی، وضعیت آن بهبود یافته است. همچنین در محور چمخاله به کالش‌گلام نیز عملیات آسفالت انجام شده که جای تقدیر دارد.

امام جمعه لنگرود با قدردانی از شهرداری چاف و چمخاله و قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش برای اجرای این اقدامات بیان کرد: فعالیت‌های عمرانی انجام‌شده در شهرستان قابل تقدیر است، اما در کنار این اقدامات، باید به مطالبات مهم مردم در حوزه مسکن نیز توجه جدی شود.

وی با انتقاد از طولانی شدن روند اجرای طرح‌های مسکن ملی گفت: برخی پروژه‌های مسکن ملی بیش از پنج تا شش سال است که آغاز شده‌اند، اما همچنان با مشکلات اجرایی مواجه‌اند. متقاضیانی که سرمایه و دارایی خود را برای تأمین سرپناه خانواده‌شان در این طرح‌ها قرار داده‌اند، نباید پس از گذشت چندین سال همچنان در انتظار بمانند.

حجت الاسلام نقوی با تأکید بر ضرورت تأمین مسکن در محل زندگی متقاضیان اظهار کرد: مردم می‌خواهند در شهر خود، در کنار خانواده و محل کسب‌وکارشان زندگی کنند؛ بنابراین، پیشنهاد انتقال آنان به شهرهای دیگر، از جمله رشت، نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیازهایشان باشد.

وی از نماینده مردم و مسئولان اجرایی خواست با جدیت بیشتری برای رفع موانع طرح‌های مسکن ملی در شهرستان اقدام کنند و افزود: تأمین مسکن از اولویت‌های اساسی مردم است و باید برای تسریع در اجرای پروژه‌ها، تصمیم‌های عملی و مؤثر اتخاذ شود.

امام جمعه لنگرود همچنین با اشاره به مطالبات متقاضیان زمین در طرح جوانی جمعیت گفت: اختصاص زمین به مشمولان این طرح، یک مطالبه قانونی است و مسئولان باید برای اجرای قانون و رفع موانع موجود اقدام کنند.

وی افزود: وجود مشکل در یک قطعه زمین نباید موجب بلاتکلیفی طولانی‌مدت متقاضیان شود؛ بلکه باید زمین‌های جایگزین شناسایی و برای واگذاری به افراد واجد شرایط آماده شود.

حجت الاسلام نقوی از عوامل اجرایی نماز جمعه، اهالی مسجد چهارده معصوم علیهم‌السلام و مردم مؤمن محله کومله قدردانی کرد و گفت: اجرای برنامه‌های نماز جمعه، از جمله قرائت قرآن، اذان و سخنرانی پیش از خطبه‌ها، با همکاری این عزیزان انجام شده است که شایسته تقدیر است.

وی در پایان گفت: امیدوارم این برنامه با مشارکت دیگر مساجد و محلات شهرستان نیز ادامه یابد و زمینه حضور و مشارکت گسترده‌تر مردم در برگزاری نماز جمعه فراهم شود.