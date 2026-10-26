به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، متقاضیان شرکت در یکصد و پنجاه و نهمین حراج شمش طلا باید به ازای هر شمش، ۵۰ میلیارد ریال معادل ۵ میلیارد تومان وجه‌الضمان واریز کنند.

دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها و امکان استعلام شناسه یکتای پروانه کسب متقاضی از این درگاه، از دیگر شرایط شرکت در حراج است. همچنین متقاضیان باید مفاد شیوه‌نامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران را رعایت کنند.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و سکوهای برخط طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر، گروه‌های مجاز برای خرید در این حراج هستند.

همچنین سقف خرید هر متقاضی در حراج‌های شمش طلا، حداکثر ۲۵ قطعه در طول یک هفته تقویمی تعیین شده است.