به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مبادله ایران، یکصد و شصت و یکمین حراج شمش طلا روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه در مرکز مبادله ایران برگزار می‌شود و متقاضیان شرکت در این حراج باید تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه نسبت به ثبت‌نام و واریز وجه‌الضمان اقدام کنند.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، متقاضیان باید به ازای هر قطعه شمش طلا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال معادل پنج میلیارد تومان وجه‌الضمان واریز کنند. همچنین برخورداری از پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها و امکان استعلام شناسه یکتای پروانه کسب از جمله الزامات شرکت در این حراج است.

مطابق ضوابط مرکز مبادله ایران، فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و سکوهای برخط معاملات طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر، گروه‌های مجاز برای شرکت در حراج هستند.

همچنین بر اساس شیوه‌نامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران، سقف خرید هر متقاضی حداکثر ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی تعیین شده است.