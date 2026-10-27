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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶

صنعتگران طلا ۹۲ کیلو شمش در حراج مرکز مبادله ایران خریداری کردند

صنعتگران طلا ۹۲ کیلو شمش در حراج مرکز مبادله ایران خریداری کردند

در نوزدهمین حراج شمش طلای استاندارد مرکز مبادله ایران، صنعتگران ۹۲ کیلوگرم شمش یک کیلوگرمی خریدند.

به گزارش خبرنگار مهر از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نوزدهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در سال جاری، روز سه‌شنبه (۵ آبان‌ماه) در تالار معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شد و طی آن صنعتگران و فعالان حوزه طلا ۹۲ قطعه شمش یک کیلوگرمی را خریداری کردند.

در این جلسه در مجموع ۱۱۲ کیلوگرم شمش طلای استاندارد عرضه شد که از این میزان، ۹۲ کیلوگرم توسط خریداران معامله شد. میانگین قیمت هر شمش طلا در این دوره ۳۴ میلیارد و ۳۹۴ میلیون تومان ثبت شد و ارزش کل شمش‌های معامله‌شده در این جلسه به حدود ۳,۱۶۵ میلیارد تومان رسید.

کد مطلب 6991856

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