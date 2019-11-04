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۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۲۵

با حضور حماسی مردم ولایت‌مدار صورت گرفت؛

برگزاری راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در کرمانشاه

برگزاری راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در کرمانشاه

کرمانشاه_ راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان با حضور پرشور و حماسی مردم ولایت مدار استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار صبح امروز با حضور گروه‌های مختلف مردم، دانشجویان، طلاب و دانش آموزان در سراسر استان کرمانشاه برگزار شد.

این راهپیمایی با حضور پرشور و حماسی مردم همیشه در صحنه و ولایت مدار استان کرمانشاه برگزار شد.

مردم با سر دادن شعارهای مختلف از جمله مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل  خشم و انزجار خود را از جنایت های شیطان بزرگ نشان دادند.

شعار امسال راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار، «مقاومت اسلامی، استکبارستیزی، سرآغاز افول آمریکا» است.

کد مطلب 4763172

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