حلقه اتحاد مردم از خلیج فارس تا خزر/ اغتشاشات محکوم شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در همه مناطق کشور از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه با حضور گسترده مردم به ویژه دانش آموزان و دانشجویان آغاز شده است.

حضور اقشار مختلف مردم در کنار دانش آموزان و دانشجویان مشهود است و همه با هم با اتحاد و همدلی ضمن محکوم کردن اغتشاش و ناامنی بر وحدت و یکپارچگی تاکید دارند.

در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی امت همیشه در صحنه در تمام شهرها و روستاهای ایران اسلامی با حضور حماسی خود در راهپیمایی، میثاق مجدد خود را با آرمان های امام خمینی (ره) و شهدا و بیعت دوباره با مقام معظم رهبری اعلام کردند.

حضور باشکوه و پرتعداد دانش آموزان دهه هشتادی و نودی ها در این راهپیمایی نقطه عطف مراسم بود و این نوجوانان با حضور دشمن شکن خود نشان دادند پای آرمان های انقلاب ایستاده‌اند.

نگاهی به راهپیمایی ۱۳ آبان در استان‌ها

خلیج فارس یکصدا مرگ بر آمریکا شد

راهپیمایی روز دانش آموز در بندرعباس در کنار سواحل نیلگون خلیج فارس با حضور گسترده دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها انجام شد.

در این راهپیمایی که از میدان امام در شهر بندرعباس اغاز شد، جوانان و نوجوانان پرشور بندرعباسی با در دست داشتن تصاویری از امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و نیز تصاویری از شهید سلیمانی و دیگر شهدای دانش‌آموز، نسبت به سیاست های جنگ طلبانه آمریکا و متحدانش ابراز انزجار کردند.

در این مراسم والدین هم مشتاقانه در کنار دانش آموزان و فرزندانشان حضوری پر رنگ و پر شور داشتند. خیل گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان نشان از بی نتیجه بودن توطئه های دشمنان در ایجاد ناآرامی ها در استان هرمزگان است.

برخی از دانش آموزان با لباس های پلیس حضور داشتند. نکته قابل تامل تشکر دانش آموزان از زحمات فراحا در ایجاد امنیت و آرامش در سطح کشور بود.

دارالارشاد در روز ۱۳ آبان / شعار «مرگ بر آمریکا» در اردبیل طنین انداز شد

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان که در مسیر میدان شریعتی تا میدان مصلای اردبیل با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهای ارزشی و معنوی خواستار حفظ و صیانت از دستاوردهای نظام اسلامی شده و بر صیانت و حفاظت از حجاب تأکید کردند.

امت عاشورایی اردبیل که با پرچم‌های سه رنگ جمهوری اسلامی ایران و تمثال‌های امام و پلاکاردهایی مبنی بر شعارهای انقلابی و ضد آمریکایی و صهیونیستی به صحنه آمده بودند، با وحدت و همگرایی خود نشان دادند که در مسیر تربیت و انسجام ایران قوی حرکت خواهند کرد.

اردبیلی‌ها که مدام شعار «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، مرگ بر آل سعود خائن، مرگ بر فتنه‌گر و آشوبگر» را سر می‌دادند خواستار هوشیاری بیشتر مردم به ویژه جوانان و نوجوانان در برابر دسیسه‌های دشمنان شدند تا اجازه ندهند جمهوری اسلامی ایران در این موقعیت و شرایط حساس با هجمه‌های نظام بیگانه روبه‌رو شود.

خروش انقلابی مردم خوزستان علیه استکبار جهانی

مردم خوزستان در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در صفوفی به هم پیوسته خروشی انقلابی علیه فتنه گران داخلی و خارجی مستکبران جهان را به نمایش گذاشتند.

مراسم راهپیمایی سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همزمان با سراسر کشور ساعت ۹:۳۰ امروز جمعه در سراسر خوزستان برگزار شد.

در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی امت همیشه در صحنه در تمام شهرهای خوزستان با حضور حماسی خود در راهپیمایی، میثاق مجدد خود را با آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و شهدا و بیعت دوباره خود را با مقام معظم رهبری اعلام کردند.

مردم شهرهای مختلف خوزستان در این راهپیمایی باشکوه خود انزجار خود را از جنایات استکبار جهانی و توطئه افکنی آمریکا علیه ملت ایران را اعلام کردند.

حضور باشکوه و پرتعداد دانش آموزان دهه هشتادی و نودی در این راهپیمایی نقطه عطف مراسم بودند و این نوجوانان با حضور دشمن شکن خود نشان دادند پای آرمان های انقلاب ایستاده‌اند و تبلیغات استکبار جهانی ذره ای در اراده و نظر آنها در مورد انقلاب اسلامی تردید ایجاد نمی کند.

عشایر مختلف خوزستان با لباس های محلی و مشت های گره کرده هم مثل همیشه در این راهپیمایی حضور داشتند تا نشان دهند در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی همانند چهار دهه گذشته مصمم و قاطع هستند.

در اهواز مردم از اتوبان آیت‌الله بهبهانی جنب پارک شهربازی تا مصلی مهدیه امام خمینی (ره) را راهپیمایی کردند و علیه فتنه‌گران داخلی و خارجی و استکبار جهانی شعار دادند.

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در ۴۰ شهر آذربایجان شرقی

راهپیمایی بزرگ ۱۳ آبان در ۴۰ شهر آذربایجان شرقی باحضور پرشور مردم و جوانان به خصوص دهه هشتادی ها انجام شد.

از ساعت ۱۰ صبح امروز راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در ۴۰ شهر آذربایجان شرقی آغاز شد.

حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی شیرازی، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، سخنران ویژه این راهپیمایی در تبریز است.

با توجه به اینکه ۱۳ آبان امسال مقارن با روز جمعه است، لذا مراسم راهپیمایی منتهی به آیین عبادی سیاسی جمعه در شهرهای آذربایجان شرقی خواهد شد.

از حاشیه های اصلی راهپیمایی امروز می توان به حضور پرشور جوانان و نوجوانان در تبریز اشاره کرد که در کنار پدران و مادران خود درحال راهپیمایی هستند.

«مرگ برآمریکا» در آذربایجان غربی طنین انداز شد

راهپیمایی با شکوه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور گسترده مردم به خصوص دانش‌آموزان در ارومیه و سایر شهرهای آذربایجان غربی در حال برگزاری است.

قرار بود راهپیمایی ۱۳ آبان ماه امسال از ساعت ۱۰:۳۰ در مسیر میدان ولایت فقیه تا مصلا در ارومیه برگزار شود، اما امروز جمعه مردم به خصوص دانش آموزان استان و ارومیه از یک ساعت مانده به برگزاری این آیین در خیابان‌های اطراف حاضر شده و آماده حضور در راهپیمایی بود.

حضور مردم به ویژه نوجوانان و جوانان، حتی کودکان با پرچم مقدس سه رنگ جمهوری اسلامی، برافراشته کردن تمثال مبارک مقام معظم رهبری، در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل، مرگ بر فتنه گر و نظایر آن و سردادن شعارهای خودجوش در بیزاری از اغتشاشگران و استکبار جهانی از مهمترین جلوه های ابتدای راهپیمایی امروز ۱۳ آبان در ارومیه است.

راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در اصفهان

راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و گرامیداشت روز دانش‌آموز با حضور مردم و مسئولان استان اصفهان برگزار شد. امروز در سراسر ایران اسلامی شاهد مراسم یوم الله ۱۳ آبان هستیم که با شکوه خاصی برگزار می‌شود. این راهپیمایی در میدان تاریخ ساز امام خمینی (ره) اصفهان برگزار و پس از آن نماز جمعه برپا می‌شود. سخنران این مراسم نیز سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

به گفته غلامرضا رضایی جانشین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان پیش از مراسم تجمعاتی از میدان امام حسین (ع) و چهارراه شکرشکن به سمت مکان مراسم شکل خواهد گرفت.

مراسم ۱۳ آبان با حضور آحاد مردم و دانش‌آموزان برگزار و برنامه‌های متنوعی از جمله برپایی غرفه‌های مختلف، همخوانی سرودهای کشوری و سخنرانی پیش‌بینی شده است.

همچنین به این منظور روز ۱۳ آبان پارکینگ‌های اطراف میدان امام خمینی (ره) شامل پارکینگ‌های حکیم، کرمانی، خراسانی و فرشادی از ساعت ۸ و ۳۰ تا ۱۴ و ۳۰ رایگان است. لازم به یادآوری است که محل خروج ایستگاه مترو میدان امام حسین (ع) جهت راهپیمایی از طریق پیاده راه سپاه به سمت میدان امام میسر است.

غریو البرز علیه اغتشاشگران/۱۳ آبان محل بیعت دوباره مردم با نظام

مراسم یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارره با استکبار جهانی از صبح امروز جمعه با حضور گسترده و پرشور مردم، دانشجویان و دانش آموزان در استان البرز برگزار شد.

مردم استان البرز با حضور باشکوه در راهپیمایی ۱۳ آبان علاوه بر اعلام انزجار از اغتشاشگران بار دیگر با ارمان‌های انقلاب تجدید میثاق کردند.

دانش‌آموزان البرزی حضور پرشوری در راهپیمایی ۱۳ آبان دارند تا در روزی که به نام آنها نامیده شده است نشان دهند که آگاهانه با نظام و ولایت تجدید بیعت می‌کنند.

گفتنی است این آیین باشکوه در سراسر استان البرز از جمله هشتگرد، طالقان، ساوجبلاغ، چهارباغ، نظرآباد، اشتهارد همزمان با دیگر شهرهای کشور در حال برگزاری است. همچنین مراسم ۱۳ آبان در شهر فردیس پس از اقامه نماز برگزار خواهد شد.

شعارهای از جمله «مرگ بر استکبار»، «مرگ بر آمریکا»، «وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد»، «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند» و… در حمایت از انقلاب اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی از سوی شرکت کنندگان در این راهپیمایی به گوش می‌رسد.

خروش مردم ایلام در روز ۱۳ آبان / همه آمدند

مردم انقلابی استان ایلام همگام با دیگر هموطنانشان در سراسر کشور با حضور در خیابان های این شهر، بار دیگر آمادگی خود را دردفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

مردم ایلام بار دیگر به صحنه آمدند تا انزجار خود را از دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند.مردم با بصیرت شهر ایلام امروز با حضور پرشور خود در راهپیمایی سیزدهم آبان ماه خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی به نمایش گذاشته اند.

شرکت کنندگان با حضور گسترده خود ضمن انزجار از حرکت ها، تهدیدات و تحریم‌های ناجوانمردانه استکبار جهانی بار دیگر عظمت، عزت و اقتدار ملت بزرگ ایران را به جهانیان نشان دادند.

راهپمایی مردم شهر ایلام از مقابل سازمان جهاد کشاورزی آغاز و با حرکت از خیابان آیت الله حیدری ایلامی- میدان شهید کشوری- بلوار آزادی- چهار راه مادر ادامه دارد.

حضور گروه های مختلف دانش آموزی، دانشجویی و اساتید مراکز آموزش عالی و قشرهای مختلف مردم در راهپیمایی این روز جلوه ای زیبا به شهر ایلام بخشید.

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در سراسر استان تهران برگزار شد

مردم مومن و انقلابی استان تهران بار دیگر به خیابان ها آمده و فریاد استکبار ستیزی را در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان سر دادند.

مراسم یوم الله ۱۳ آبان صبح جمعه در سراسر استان تهران با شعار محوری «١٣ آبان حماسه ایستادگی، مقاومت و استکبار ستیزی» برگزار شد و طی گزارش های رسیده از خبرنگاران مهر در سطح استان تهران حضور مردم در این مراسم پرشور بوده است.

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان و گرامیداشت روز ملی استکبارستیزی در ورامین با حضور گسترده دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم از میدان امام حسین (ع) آغاز شد و راهپیمایان به سوی مسجد جامع این شهر حرکت کردند و، حجت الاسلام علیزاده نماینده ولی فقیه در سپاه تهران در جمع راهپیمایان سخنرانی کرد.

یکی از دانش آموزان شرکت کننده در مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کرده ام، تا ضمن کوبیدن مشت محکم بر دهان آمریکا یاد و خاطره شهدای دانش آموز را گرامی داشته و راه آنها را ادامه دهم.

وی اضافه کرد: شعار «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر امریکا» هرگز از ادبیات سیاسی و دانش آموزی ملت ایران حذف نخواهد شد.

راهپیمایی ۱۳ آبان در خراسان جنوبی / فریاد استکبار ستیزی بلند شد

صبح امروز مراسم راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان ماه با حضور دانش آموزان، دانشجویان، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار خراسان جنوبی و اقشار مختلف مردم بیرجند برگزار شد.

مردم بیرجند در دقایق اولیه راهپیمایی حضور گسترده ای پیدا کرده اند.

مردم استکبار ستیز خراسان جنوبی بار دیگر به صحنه آمدند تا انزجار خود را از دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند.

مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در بیرجند از میدان ابوذر آغاز و تا میدان قدس ادامه دارد.

مراسم ویژه یوم‌الله ۱۳ آبان در مشهد

مراسم ویژه ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در مشهد صبح جمعه برگزار شد.

این مراسم از دقایقی قبل با قرائت قرآن کریم با حضور گسترده دانش‌آموزان مدارس مشهد مقدس در میدان شهدای این شهر آغاز شد.

جمعیت حاضر که رفته رفته به تعداد آنان افزوده می‌شود، پس از برگزاری مراسم اولین، مسیر خیابان آیت‌الله شیرازی تا حرم مطهر رضوی را راهپیمایی می‌کنند.

مردم فهیم و بابصیرت زنجان یکصدا اقتدار ایران اسلامی را فریاد زدند

مردم ولایتمدار استان زنجان همزمان با سراسر کشور با حضور در راهپیمایی ۱۳ ابان صحنه های باشکوه از اقتدار و عزت را به نمایش گذاشتتد.

همزمان با سراسر کشور مردم شهر شور و شعور حسینی در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به صحنه آمده اند تا پشتیباتی خود را از نظام مقدس جمهوری و ولایتمداری خود را به اثبات برسانند.

حضور اقشار مختلف مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال، جلوه های خاصی از وحدت و انسجام در بین زنجانی ها را به نمایش گذاشته است و زنجانی ها با شعار مرگ بر آمریکا انزجار خود را از دشمنان، ایران اسلامی را به نمایش گذاشتتد.

مردم فهیم و با بصیرت زنجان، امروز یکصدا در کنار هم اقتدار و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی را فریاد زدند.

روزی برای تمام ایران / اعلام انزجار مردم فارس از آمریکا

همزمان با سراسر کشور مردم ولایت مدار فارس در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به صحنه های میدان آمده تا نشان دهند که انزجار از آمریکا در پوست و خون آنان نهادیده شده است.

سیزدهم آبان رویداد های مختلف تاریکی در آن است اما مهم ترین رویداد آن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز است این در حالی است که این روز تنها به دانش آموزان خلاصه نشده و تمامی مردم فارس و شیراز در جای جای این استان که بیش از ١٢٣ هزار کیلومتر وسعت دارد به میدان آمده و فریاد انزجار خود را از آمریکا سر دادند.

پیر، جوان، مرد و زن در سیزدهم آبان ماه در کنار یکدیگر آمده تا نشان دهند تفاوتی میان نسل های مختلف نیست و همواره در سایه هدایت رهبری برای ایران تلاش می کنند.

مردم ولایت مدار فارس و شیراز بار دیگر نشان دادند که خط آنان از خط دشمنان و منافقان جداست و عهده دیرینه خود را همچنان عهدی پایدار میدادند آن هم با رهبری که هدایت گر و حامی مظلومان جهان است.

راهپیمایی ضد استکباری مردم کردستان

مردم انقلابی سنندج در مرکز استان کردستان نیز از ساعت ۱۰ و ۲۰ دقیقه با سردادن شعارهایی به زبان های فارسی و کردی به پیمودن مسیر راهپیمایی روز ملی استکبار ستیزی پرداختند.

زنان، مردان، کودکان و نوجوانان سنندجی با سردادن شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر منافق» مسیر میدان آزادی، پیاده راه فردوسی و میدان انقلاب را طی کردند.

تجمع در میدان انقلاب این شهر و قرائت بیانیه ضد استکباری یوم الله ۱۳ آبان پایان بخش این راهپیمایی مردمی خواهد بود.

حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان در کرمان

مردم شهر کرمان همزمان با مردم سایر استانهای کشور با حضور گسترده خود روز ۱۳ آبان را گرامی داشتند.

در کنار دانش آموزان و دانش جویان حضور اقشار مختلف مردم نیز حضور دارند و شعار مرگ برآمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می دهند.

مردم ملک سلیمانی با در دست داشتم تصاویر رهبر انقلاب و سردار شهید قاسم سلیمانی بر ادامه راه شهدا تاکید کردند.

راهپیمایی باشکوه یوم الله ۱۳ آبان در کرمانشاه برگزار شد

راهپیمایی باشکوه یوم الله ۱۳ آبان و روز جهانی استکبارستیزی با حضور دانش آموزان، دانشجویان، خانواده ها و اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه برگزار شد.

راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر کرمانشاه از میدان انقلاب اسلامی تا مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار شد و در مسیر راهپیمایی نیر غرفه های فرهنگی توسط نهادها و دستگاه های فرهنگی برپا شده بود.

همچنین در راهپیمایی امروز دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم کرمانشاه با سر دادن شعارها «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «خونی که در ماست هدیه بر رهبر ماست»، «مرگ بر آشوبگر» و… انزجار خود را از عوامل به وجود آورده اغتشاشات و ناآرامی های اخیر اعلام و با آرمان های مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

همچنین مردم کرمانشاه با سر دادن شعارهایی از نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج برای تامین نظم و امنیت تشکر و قدردانی کردند.

حضور گسترده مردم کهگیلویه و بویراحمد در راهپیمایی روز ۱۳ آبان

در شهر یاسوج و با شرکت گسترده مردم اقشار مختلف در ۱۳ آبانی حماسی فریاد استکبار ستیزی سر دادند. راهپیمایی پر شور یوم الله ۱۳ آبان در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

راهپیمایان در این آیین انزجار خود را از تروریسم جهانی اعلام کردند.

این راهپیمایی با حرکت از میدان هفتم تیر یاسوج به سمت مقلای شهر جریان دارد.

راهپیمایی ۱۳ آبان در گلستان

راهپیمایی ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، همزمان با سراسر کشور در گلستان انجام شد.

این مراسم با شرکت اقشار مختلف مردم شیعه و سنی گلستان در ۳۰ نقطه این استان در حال انجام است.

گروه های مختلف مردمی از پیر و جوان، دانشجو و دانش آموز و قومیت های مختلف در این راهپیمایی حضور دارند.

راهپیمایان با سر دادن شعارهای «الله اکبر خامنه‌ای رهبر»، «مرگ بر ضد ولایت فقیه»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده» با آرمان انقلاب تجدید بیعت کرده و خشم و انزجار خود را نسبت به حوادث اخیر در کشور از جمله حمله تروریستی شاهچراغ (ع) نشان دادند.

طنین فریاد «مرگ بر آمریکا» در دیار میرزا / گیلانی‌ها همه آمده اند

از ساعات ابتدایی صبح امروز (جمعه ۱۳ آبان) مسیرهای منتهی به محل برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر رشت مرکز استان گیلان حال و هوایی دیگری داشت و زن و مرد، پیر و جوان آمده بودند.

آری همه آمده بودند تا بار دیگر به جهانیان نشان دهند اگر مشکلات اقتصادی، فشار و تحریم‌های ظالمانه علیه این ملت و نظام در طول ۴۰ سال گذشته تکرار و تکرار شده اما آنها هنوز بر سر عهد و پیمان پدران، مادران، خواهران و برادران خونی و دینی با بنیانگذار انقلاب اسلامی و جانشین برحق ایشان مقام معظم رهبری ایستاده اند و حتی ذره‌ای از آن آرمان‌ها که استکبارستیزی و مبارزه با ظلم و جور مهم‌ترین این آرمان‌ها بود کوتاه نیامده و نخواهند آمد.

گیل زنان و گیل مردانی که در همیشه تاریخ از زمان میرزاکوچک جنگلی تا همین امروز با تقدیم شهدای مدافع حرم و مدافع امنیت نشان داده‌اند که آگاه، بصیر و هوشیار بوده و در برابر هر حرکت دشمن علیه این نظام و ملت به ویژه رهبری معظم کوتاه نیامده و استوار و خروشان همانند موج‌های خزر ایستاده و به هیچکس اجازه نمی دهند که حتی سرسوزنی به خود اجازه تجاوز به این آب و خاک را بدهد.

فریادهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آل سعود»، «مرگ برفتنه گر»، «مرگ بر منافق» در گوشه گوشه شهرها و روستاهای استان گیلان طنین انداز شد و جوانان و نسل چهارمی انقلاب با پلاکاردهای «ما ایستاده ایم»، «جانم فدای رهبر» و در دست داشتن پرچم های سه رنگ ایران نشان دادند که این سخن رهبری که جوانان نسل چهارم انقلاب از جوانان دوران دفاع مقدس نیز انقلابی تر هستند سخنی درست است.

اعلام انزجار دانشجویان لرستان از استکبار جهانی

دانشجویان لرستان با شرکت در راهپیمایی با شکوه ۱۳ آبان، خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردند.

دانشجویان و دانشگاهیان لرستانی امروز هم گام با مردم شهرستانهای مختلف استان لرستان با حضور حماسی، گسترده و پرشور خود در راهپیمایی ۱۳ آبان با سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا» انزجار خود از استکبار جهانی را اعلام کردند.

مردم شهرستانهای مختلف استان لرستان با حضور حماسی گسترده و پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان با سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا» انزجار خود از استکبار را اعلام کردند.

راهپیمایی کنندگان با سردادن شعارهای «مرگ برآمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» و با حمل پلاکاردها و دست نوشته هایی با موضوع استکبارستیزی به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند.