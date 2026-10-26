به گزارش خبرگزاری مهر، به فاصله ۲ روز تا آغاز اجرای «تن و دیگر تکه‌پاره‌های عشق» به نویسندگی اِوِلین دِلا شِنِلیِر، ترجمه مازیار نیستانی و دراماتورژی و کارگردانی رضا بهکام در مجموعه تئاتر شهر، از پوستر این نمایش با طراحی علیرضا محمدیان رونمایی شد. تهیه کنندگی این اثر را که محصول کمپانی بین‌المللی کیمیا آرت است، محمد ذوالفقاری بر عهده دارد.

این اثر نمایشی از ۶ آبان‌ هر شب به جز شنبه‌ها، ساعت ۱۹ در سالن سایه مجموعه تئاترشهر روی صحنه می‌رود.

در خلاصه این اثر آمده است: «جسدی در ساحل پیدا شده، ممکنه یک مُرده زنده بشه؟»

ساناز آقایی، کامران طاهری و سحر دیده‌ور بازیگران این نمایش ۶۵ دقیقه‌ای هستند.

در توضیح این اثر نمایشی آمده است: نمایش «تن و دیگر تکه پاره‌های عشق» به سبب میانجی کالبد آدمی در نقطه کانونی خود بر اساس مضامین انسانی و نیل ۲ گانه به نقاط مرگ و زندگی، ظرفیت‌های معنایی فراوانی را پیش‌روی مخاطبانش قرار می‌دهد تا سیال ذهن شخصیت‌هایش میان فضای فراواقعیت و واقعیت در رفت و برگشت باشند.

مجری طرح: باران برومند، مدیر پروژه: کریدور هنر پیدایش، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: پوریا گیو، منشی صحنه: فرناز غلامی، خاتون نوری، طراح صحنه: امیر پناهی‌فر، طراح نور: مجید سیادت، طراح حرکت: سارینا شاد، طراح لباس: نازلی وثوق، طراح گریم: فرناز مرتضوی، طراح گرافیک: علیرضا محمدیان، طراح صدا، موسیقی: بنیامین وزیر، عرفان بیات، ساخت تیزر و موشن‌گرافیست: مجتبی رحامیان، مدیر صحنه: علی اصغری صفدر، مدیر روابط عمومی: پارسا اسماعیلی، عکاس: کورش برزی، مجری نور: مونا چاوشی، دکوراتور: مهدی همتیان، دوخت لباس: نادره رفیع‌پور، گروه صحنه: حسن بابایی، وحید محققی، نگار جعفری، سما گلپایگانی، ویولن و ویولا: میلاد کاظمی، چلو: مبینا آردن، پیانو و مهندس صدا: نورا نیازی، گیتار باس و آکاردئون: بنیامین وزیر، ماشین تایپ و سینتی‌سایزر: عرفان بیات، مجری صدا و موسیقی: حسام سیاوشی، میکس، مسترینگ و ضبط: گروه چَرخِ، گروه کارگردانی: متین مختومی، پرستو شریفی، یاسمین صادق، لیدا امیدی، تولید محتوا: پرستو شریفی، فرناز غلامی، خاتون نوری از دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.

علاقه مندان می‌توانند برای تهیه بلیت و کسب اطلاعات بیشتر به برگه این نمایش در سایت تیوال مراجعه کنند.