به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهکام نویسنده و کارگردان تئاتر، پس از تجربه کارگردانی نمایش‌های «یخ‌زده» و «نامقصد»، این بار به سراغ متنی از اولین دلا شنلیر با نام «تن و دیگر تکه‌پاره‌های عشق» با ترجمه مازیار نیستانی رفته است. این اثر نمایشی به تهیه کنندگی محمد ذوالفقاری به زودی در سالن سایه مجموعه تئاترشهر روی صحنه می‌رود.

گفتنی‌ است لوگوتایپ این نمایش با طراحی علیرضا محمدیان به فاصله یک روز پیش از آغاز پیش‌فروش اثر رونمایی می‌شود.

در این نمایش ۶۵ دقیقه‌ای ساناز آقایی، کامران طاهری و سحر دیده‌ور به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه این اثر آمده است: «نمایش تن و دیگر تکه پاره‌های عشق اثری از اِوِلین دِلا شِنلیر نویسنده کانادایی معاصر با ترجمه مازیار نیستانی است که در این مجال و فرصت اجرایی مورد بازخوانی و دراماتورژی توسط کارگردان اثر قرار گرفته است، تا فرایند تولید در مسیر عاشقانه‌ای سوررئال و روانکاوانه روی صحنه برود.»

از دیگر عوامل این اثر نمایشی می‌توان به مجری طرح: باران برومند، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: پوریا ‌گیو، منشی صحنه: فرناز ‌غلامی، خاتون ‌نوری، طراح صحنه: امیر ‌پناهی‌فر، طراح نور: فرشاد ‌نصیری، طراح حرکت: سارینا ‌شاد، طراح لباس: نازلی ‌وثوق، آهنگساز و طراح صدا: بنیامین ‌وزیر، عرفان بیات، با همراهی گروه چَرخِ، عکاس: کورش ‌برزی، طراح گرافیک: علیرضا محمدیان، تیزر و موشن گرافیک: مجتبی ‌رحامیان و مدیر روابط عمومی: پارسا اسماعیلی اشاره کرد. این پروژه محصول کمپانی بین‌المللی کیمیاآرت است.

پیش‌فروش روزهای نخستین نمایش «تن و دیگر تکه‌پاره‌های عشق» از فردا ۲۲ مهر، ساعت ۱۷ آغاز می‌شود و علاقه مندان می‌توانند جهت تهیه بلیت به برگه این نمایش در سایت تیوال مراجعه کنند.