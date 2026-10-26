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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

نمایش «مرلین» روی صحنه می‌رود

نمایش «مرلین» روی صحنه می‌رود

نمایش «مرلین» به نویسندگی و کارگردانی مهدیس زارع‌نژاد و تهیه‌کنندگی محمد قدس، از نیمه آبان‌ روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «مرلین» به نویسندگی و کارگردانی مهدیس زارع‌نژاد و تهیه‌کنندگی محمد قدس، از نیمه آبان‌ در پردیس تئاتر شهرزاد، فیدیبو استیج، روی صحنه می‌رود.

در نمایش «مرلین» چیزهایی درباره مرلین مونرو خواهید دید و خواهید شنید که پیش از این هرگز ندیده و نشنیده‌اید. مرلین مونرو در خانه‌اش اسرار زیادی را فاش می‌کند.

مهدیس زارع‌نژاد فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر، با اجرای «مرلین» دومین تجربه کارگردانی خود را روی صحنه می‌برد. نخستین تجربه کارگردانی وی، نمایش «سرایدار» نوشته هارولد پینتر بود که در تماشاخانه ملک اجرا شد و در نخستین دوره جشن تئاتر و موسیقی حافظ، نامزد دریافت جایزه بهترین کارگردانی شد.

نمایش «مرلین» دومین تجربه زارع‌نژاد در مقام نویسنده و کارگردان است که با تهیه‌کنندگی محمد قدس، از نیمه آبان‌ میزبان مخاطبان خواهد بود.

طراحی لوگو از روژان ایرجی است.

کد مطلب 6990317

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