جشنواره توکیو در فکر جایگاه جهانی بیشتر برای چهلمین دوره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، هیساماتسو تاکئو مدیر جشنواره توکیو (TIFF ) گفت: این جشنواره بین‌المللی پس از پایان سی و نهمین دوره و پیش از چهلمین سالگرد خود که سال آینده برگزار می‌شود، جایگاه خود را در عرصه بین‌المللی دوباره ارزیابی خواهد کرد. معتقدم مسیری که ما از طریق این فرآیند تعیین می‌کنیم، به تعریف مسیر جشنواره برای دهه آینده و تا پنجاهمین دوره آن کمک خواهد کرد.

وی عنوان کرد: جشنواره امسال نشان دهنده مسیری است که تعیین شده و در حالی که سال گذشته ۱۸۴ فیلم در جشنواره حضور داشتند، در سی و نهمین دوره شمار فیلم‌ها به ۲۰۴ فیلم افزایش یافت. ما به نوعی در یک رابطه رقابتی با جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان هستیم، از نظر جغرافیایی به هم نزدیک هستیم و تاریخ‌های برگزاری ما نیز به هم نزدیک است. بنابر این زمان آن رسیده است که جشنواره توکیو جایگاه خود را، چه در آسیا و چه در جهان، دوباره بررسی کند.

مدیر جشنواره توکیو با اشاره به جذابیت جشنواره‌هایی مانند کن و ونیز که با جذابیت شهرهای میزبان آنها گره خورده‌است، یادآور شد: توکیو هم جذابیت متمایز خود را دارد؛ شهری پر جنب و جوش و چندوجهی که در آن سنت و مدرنیته در کنار هم زندگی می‌کنند و فرهنگ جریان اصلی با خرده فرهنگ‌ها تلاقی می‌کند. اینها ویژگی‌هایی هستند که باید برای نمایش آنها به جهان، کارهای بیشتری انجام دهیم.

از آنجا که جشنواره فیلم توکیو توسط «یونی ژاپن» برگزار می‌شود که بازار جشنواره و مجموعه‌ای از برنامه‌های تبلیغاتی و پشتیبانی بین‌المللی را نیز اداره می‌کند، هیساماتسو باور دارد که این سه بخش باید همکاری نزدیک‌تری داشته باشند و به فیلمسازان و تهیه‌کنندگان خدمات بیشتری ارائه دهند تا زندگی یک فیلم پس از نمایش در جشنواره ادامه یابد و در بازارهای مختلف به نمایش درآیند.

مدیر جشنواره توکیو همچنین تأکید کرد که یک جشنواره باید بین ۲ کار تعادل برقرار کند؛ آوردن فیلم‌های خارجی برای مخاطبان محلی و بردن فیلم‌های محلی به خارج از کشور و از آنجا که در حال حاضر، توجیه خوبی برای نمایش آثار ژاپنی در خارج از کشور وجود دارد و برای مثال ژاپن در بازار فیلم کن امسال، کشور افتخاری بود و بیش از ۳۰ فیلم ژاپنی در جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان به نمایش درآمد، دولت از سیاست حمایت از کل صنعت محتوا، نه فقط فیلم، حمایت خواهد کرد.

وی افزود: حتی جشنواره‌هایی که به عنوان بین‌المللی معرفی می‌شوند، ریشه عمیقی در کشور و فرهنگ‌ خود دارند و جهت‌گیری صرفاً جهانی، آنها را از آن شخصیت تهی می‌کند. به همین دلیل دیدگاه «جهانی-محلی» بیش از پیش اهمیت خواهد یافت.

در حالی که جشنواره‌ها امسال بیشتر به سمت سرگرمی‌ و جریان اصلی متمایل شدند، توکیو در تضاد با آن برنامه‌های هنری را بیشتر سرلوحه خود دارد و با آن شناخته می‌شود. از همین رو «سوکیاکی» ساخته ززه تاکاهیسا جشنواره را افتتاح می‌کند، «گودزیلا منهای صفر» ساخته یامازاکی تاکاشی محور اصلی جشنواره است و «مستعمره» ساخته یئون سنگ-هو، کارگردان «قطار به بوسان»، جشنواره را به پایان می‌رساند.

هیساماتسو در پایان مطرح کرد: این فیلم‌ها بر اساس شایستگی‌های فردی‌شان از میان نامزدهایی که در نظر داشتیم انتخاب شدند و انتخاب آنها برمبنای یک استراتژی تعیین شده برای تغییر هویت جشنواره به سمت خاصی نبود.