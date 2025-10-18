برنامه پر و پیمان جشنواره توکیو؛ از کلوئی ژائو تا کورئیدا و پیتر چان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جشنواره بینالمللی فیلم توکیو ۲۰۲۵، فهرست کامل ششمین نشست سالانه خود را منتشر کرد تا نشان دهد چگونه شماری از مشهورترین چهرههای سینمای آسیا و بینالملل را برای برگزاری مجموعهای از گفتگوها در طول جشنواره، گرد میآورد.
در جشنواره امسال قرار است ۵ جلسه گفتگو با حضور فهرستی از فیلمسازان درجه یک برگزار شود.
این برنامه با برگزاری مسترکلاسی با اسطوره سینمای آسیا پیتر چان هو-سان، در ۲۸ اکتبر (۶ آبان) آغاز میشود که ایچیاما شوزو، مدیر برنامهریزی جشنواره فیلم توکیو، مجری آن خواهد بود.
فوجیموتو آکیو، کارگردان ژاپنی، که آخرین فیلمش «سرزمین گمشده» جایزه ویژه هیئت داوران بخش افقهای جشنواره ونیز را برد، ۲۹ اکتبر با پن-ک راتاناروانگ، چهره برجسته سینمای تایلند، به گفتگو خواهد نشست.
روز بعد یامادا یوجی، کارگردان کهنهکار ژاپنی که فیلم «تاکسی توکیو» وی امسال به عنوان اثر برگزیده بخش اصلی جشنواره انتخاب شده با لی سانگ-ایل روز مباحثه دارد. این در حالی است که لی امسال جایزه آکیرا کوروساوا را برای فیلمش «کوکوهو» دریافت خواهد کرد.
میاکه شو که فیلم «دو فصل، دو غریبه» او برنده پلنگ طلایی جشنواره لوکارنو شد، یکم نوامبر (۱۰ آبان) با ریتی پان فیلمساز تحسینشده کامبوجی که رئیس هیئت داوران لوکارنو بود، درباره آثارش گفتگو خواهد کرد.
این مجموعه دوم نوامبر با گفتگویی با حضور کورئیدا هیروکازو کارگردان برجسته ژاپنی و کلوئی ژائو کارگردان برنده جایزه اسکار که فیلم «همنت» او به عنوان فیلم اختتامیه جشنواره امسال انتخاب شده، به پایان میرسد. هر ۲ کارگردان همچنین جایزه آکیرا کوروساوای امسال را دریافت خواهند کرد.
جشنواره فیلم توکیو همچنین برنامه نمایشهای رایگان در فضای باز را پیشبینی کرده که شامل فیلمهای پرفروش، مجموعههای انیمه و سینمای کلاسیک میشود. این مجموعه از عناوین انیمیشن در مجموعههای «ماکراس فرانتیر» و «ماکراس دلتا» گرفته تا فیلمهای پرفروش هالیوودی از جمله «ماموریت: غیرممکن - روزشمار نهایی» و «ونوم: آخرین رقص» را در بر میگیرد. ۳ فیلم «سوپرمن» هم برای بررسی سیر تکامل این ابرقهرمان سینمایی نمایش داده خواهد شد. برنامهای هم برای بزرگداشت ۵۰ سالگی فیلم «آروارهها» استیون اسپیلبرگ و ۴۵ سالگی درام ژاپنی «فریادی دور از بهار» با ادای احترام به یوکیو میشیما چهره فقید سینمای ژاپن همراه خواهد بود. نمایش فیلمها در میدان اصلی منطقه هیبیا در توکیو برگزار میشود.
سی و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم توکیو از ۲۷ اکتبر تا ۵ نوامبر (۵ تا ۱۴ آبان) برگزار میشود.
