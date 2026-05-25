به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، تاکئو هیساماتسو پیش از اولین دوره مدیریت جشنواره توکیو، از این سخن گفت که چگونه قصد دارد این جشنواره بینالمللی فیلم را متحول کند.
هیساماتسو که تصدی این سمت در ماه آوریل به وی محول شده، در اولین مصاحبه خود گفت که میخواهد مخاطبان جشنواره را از طریق فیلمهای تجاری بیشتر و در عین حال انتخاب تعداد بیشتری از فیلمهای بلند فیلمسازان ژاپنی افزایش دهد.
هیساماتسو همچنین گفت: به دنبال این هستم که تعادل بین هنر و سرگرمی را کمی بیشتر به سمت سرگرمی سوق دهم. من از بخش سرگرمی هستم، در حالی که شوزو ایچیاما، مدیر برنامهریزی جشنواره در بخش فیلمهای هنری بسیار خوب است، بنابراین ما ترکیب کاملی هستیم. سینما باید هیجانانگیز باشد، نه فقط برای نخبگان.
این مدیر اجرایی باسابقه که از بخش توزیع و استودیو میآید، پیش از این سمتهای ارشدی در شرکت برادران وارنر ژاپن و شرکت سرگرمی شوچیکو داشت.
هیساماتسو ۱۴ آوریل امسال به سمت مدیر جشنواره انتخاب شد در حالی که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ هم همین سمت را بر عهده داشت. او وظایف هیرویاسو آندو را که پس از هفت سال، در ۳۱ می از ریاست جشنواره بینالمللی فیلم توکیو کنارهگیری خواهد کرد، بر عهده میگیرد.
هیسماتسو گفت: من همچنین میخواهم حضور فیلمهای ژاپنی را در جشنواره افزایش دهم. دولت ژاپن به شدت از صنعت سینما حمایت میکند و امید آنها این است که محتوای ژاپنی را در صحنه جهانی برجستهتر کنند. ما باید در این تلاشها شرکت کنیم. یکی از ماموریتهای جشنواره ما معرفی فیلمسازان جوان، پاداش دادن به آنها و کمک به پیشرفت آنهاست.
هیساماتسو بیش از ۳۵ سال پیش در جشنواره کن حضور داشت که تجربههایی چون حضور سال ۱۹۹۱ با آکیرا کوروساوا در فیلم ماقبل آخر این فیلمساز نمادین یعنی «راپسودی در ماه اوت» و حضور سال ۲۰۰۲ با مارتین اسکورسیزی کارگردان و لئوناردو دیکاپریو بازیگر برای فیلم «دار و دسته نیویورکیها» از جمله آنهاست. شوچیکو حق پخش این فیلم در ژاپن را به دست آورده بود.
او همچنین به فاصله کوتاه بین جشنواره بینالمللی فیلم بوسان و توکیو اشاره کرد. امسال، ۲ جشنواره بزرگ فیلم در آسیا با فاصلهای کمتر از ۲ هفته برگزاری خواهد شد به این معنی که بوسان از ۶ تا ۱۵ اکتبر (۱۴ تا ۲۳ مهر) و توکیو از ۲۶ اکتبر تا ۴ نوامبر (۴ تا ۱۳ آبان) برگزار میشوند. هر یک از این جشنوارهها میزبان بازارهایی هستند که شامل بازار محتوا و فیلم آسیا و «TIFFCOM» خواهد بود.
مدیر جشنواره توکیو همچنین به افزایش تصاعدی پلتفرمهای پخش آنلاین اشاره کرد و گفت: پخشکنندگان جهانی اکنون حضور برجستهای در این زمینه دارند و این کاملاً بر کسب و کار ما تأثیر میگذارد. وقتی قبلاً در جشنواره بودم، نتفلیکس از ما خواست که فیلم «روما» را نمایش دهیم. در آن زمان، در داخل سازمان بحثهایی وجود داشت، زیرا پخشکنندگان آنلاین به اندازه حالا قوی نبودند. در نهایت، ما آن را نمایش دادیم و فکر میکنم تصمیم درستی بود. اکنون، هیچکس چیزی در مورد نمایش فیلمهای نتفلیکس نمیگوید. اما سینماها و پخشکنندگان آنلاین باید راهی برای همزیستی پیدا کنند که به نفع هر ۲ باشد.
مدیر جشنواره با اشاره به این که سال آینده چهلمین سالگرد این جشنواره است، یادآور شد: شاید سال آینده بتوانیم با تغییرات بزرگی جشنواره را برگزار کنیم.
نظر شما