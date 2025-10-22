به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو اعلام کرد یوجی یامادا، کارگردان پیشکسوت ژاپنی در سی و هشتمین دوره این جشنواره، با جایزه یک عمر دستاورد هنری تجلیل می شود.

این جایزه به پاس بیش از ۶۰ سال فعالیت هنری و ساخت ۹۱ فیلم، به این کارگردان کهنه‌کار اهدا می‌شود.

جدیدترین فیلم یامادا سال ۲۰۲۳ با عنوان «تاکسی توکیو» با بازی بایشو چیکو و کیمورا تاکویا و اقتباس از فیلم فرانسوی «رانندگی مادلین» ساخته شد که امسال به عنوان اثر شاخص جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو به نمایش در می آید و از ۲۱ نوامبر اکران عمومی خواهد شد. در این جشنواره یامادا در یک برنامه با لی سانگ-ایل، کارگردان «کوکوهو» به گفتگو می نشیند.

امسال همچنین یوشیناگا سایوری، بازیگر افسانه‌ای ژاپنی، نیز با جایزه یک عمر دستاورد هنری این جشنواره تجلیل می‌شود.

یامادا اولین کارگردانی خود را سال ۱۹۶۱ با «نیکای نو تانین» انجام داد و همواره در فیلم هایش به فرهنگ و زندگی روزمره ژاپن پرداخت. از مشهورترین فیلم‌های او مجموعه «تورا-سان، ولگرد دوست‌داشتنی ما» است که از سال ۱۹۶۹ ساختش شروع شد و تاکنون ۵۰ فیلم با این مضمون ساخته و به رکورد جهانی گینس دست یافته است.

این کارگردان در دهه ۲۰۰۰ به ساخت فیلم‌های تاریخی روی آورد و موفقیت بین‌المللی چشمگیری کسب کرد. «سامورایی گرگ و میش» محصول ۲۰۰۲ از جمله این فیلم‌هاست که ۱۵ جایزه از جوایز آکادمی فیلم ژاپن را برد و نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان شد. «تیغ پنهان» (۲۰۰۴) هم به جشنواره برلین راه یافت و «خانه کوچک» (۲۰۱۴) خرس نقره‌ای برلیناله را کسب کرد.

از آثار جدیدتر یامادا «تورا-سان، کاش اینجا بودی» (۲۰۱۹) است که در پنجاهمین سالگرد ساخته شدن این مجموعه شکل گرفت. پس از آن «این یک زندگی سوسو زننده است» (۲۰۲۱) و «مامان، تو هستی؟!» (۲۰۲۳) توسط این کارگردان کهنه کار ساخته شد.

آندو هیرویاسو رئیس جشنواره فیلم توکیو از یامادا یوجی به عنوان چهره‌ای یاد کرد که واقعیت‌های جامعه ژاپن را با نگاهی تیزبینانه اما دلسوزانه رصد کرده و آنها را به شاهکارهای سینمایی بدل کرده است.

این کارگردان نشان فرهنگ ژاپن را سال ۲۰۱۲ دریافت کرد و عنوان شخصیت شایسته فرهنگی ژاپن را سال ۲۰۰۴ و عنوان شهروند افتخاری توکیو را سال ۲۰۱۴ دریافت کرد.

سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو از ۲۷ اکتبر تا ۵ نوامبر برگزار می‌شود.