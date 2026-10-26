به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری شامگاه دوشنبه در تجمع شبانه مردم در خیابان مهرآباد منطقه نیروگاه قم، حضور پیوسته مردم این محله را نشانه پایبندی آنان به باورهای دینی، آرمان‌های انقلاب اسلامی و تبعیت از رهبری دانست و بر اهمیت حفظ این روحیه در مسیر دفاع از حق و عدالت تأکید کرد.



وی با قدردانی از مشارکت مستمر مردم در تجمعات شبانه اظهار کرد: آنچه به حضور مردم در میدان استمرار می‌بخشد، صرفاً انگیزه‌های زودگذر و شرایط مقطعی نیست، بلکه این حضور از اعتقادات دینی و باورهای عمیق آنان سرچشمه می‌گیرد.



معاون سیاسی امنیتی استانداری قم با اشاره به نقش ایمان در تقویت روحیه ایستادگی افزود: اعتقاد به خداوند و امید به دریافت پاداش الهی، از مهم‌ترین پشتوانه‌هایی است که انسان را در مسیر مقاومت استوار نگه می‌دارد و به تلاش و حضور او معنایی فراتر از محاسبات مادی می‌بخشد.



حیدری با تأکید بر ضرورت توجه به آموزه‌های دینی در تبیین مفهوم استقامت، الگوگیری از سیره پیامبران الهی و ائمه اطهار(ع) را از دیگر عوامل تقویت روحیه مقاومت برشمرد و خاطرنشان کرد: پایبندی به ارزش‌های الهی و حرکت در مسیر حق، از مبانی مهمی است که می‌تواند زمینه‌ساز پایداری در برابر دشواری‌ها و تهدیدها باشد.



### دفاع از حق و عدالت، مبنای همگرایی ملت‌هاست



وی با اشاره به جایگاه عدالت‌خواهی در شکل‌گیری جریان‌های مقاومت بیان کرد: دفاع از حقوق انسان‌ها و ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز، از اصولی است که ملت‌های آزاده را به یکدیگر نزدیک می‌کند و زمینه همگرایی آنان را در مسیر تحقق عدالت فراهم می‌سازد.



معاون سیاسی امنیتی استانداری قم با تأکید بر اینکه مقابله با بی‌عدالتی از مهم‌ترین مبانی ایستادگی ملت‌ها به شمار می‌رود، اظهار کرد: پایبندی به حق و دفاع از حقوق انسان‌ها، مرزهای جغرافیایی را پشت سر می‌گذارد و می‌تواند به عاملی مشترک برای همراهی ملت‌هایی تبدیل شود که در پی عدالت هستند.



حیدری همچنین با اشاره به تفاوت میان قدرت مادی و پشتوانه‌های اعتقادی در معادلات جهانی، بر ضرورت توجه به نقش باورهای دینی در تداوم حرکت‌های اجتماعی تأکید کرد و استمرار حضور مردم در صحنه را نشانه‌ای از پیوند اعتقادات آنان با رفتار و مواضع اجتماعی دانست.



وی با بیان اینکه سنجش تحولات و میزان پایداری ملت‌ها صرفاً بر اساس امکانات ظاهری و موازنه‌های مادی، همه ابعاد واقعیت را نشان نمی‌دهد، تصریح کرد: باورهای دینی و اعتقاد به ارزش‌های الهی می‌توانند به حضور اجتماعی مردم جهت ببخشند و انگیزه آنان را برای ایستادگی در مسیر آرمان‌هایشان تقویت کنند.



معاون سیاسی امنیتی استانداری قم در پایان با تأکید بر اهمیت استمرار حضور آگاهانه مردم، پایبندی به اعتقادات، دفاع از حق و عدالت و تبعیت از رهبری را از مؤلفه‌های مورد تأکید در تداوم این حضور برشمرد.