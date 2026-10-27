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۵ آبان ۱۴۰۵، ۴:۱۴

نورمفیدی: رضایتمندی مردم و پیشرفت علمی باید در اولویت کشور باشد

نورمفیدی: رضایتمندی مردم و پیشرفت علمی باید در اولویت کشور باشد

گرگان- نماینده ولی‌فقیه در گلستان، پیشرفت علمی و اقتصادی و افزایش رضایتمندی مردم را از اولویت‌های اساسی کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، شامگاه دوشنبه در دیدار با سردار حسین معروفی، معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تأکید بر ضرورت نگاه راهبردی به مسائل کشور، پیشرفت علمی و اقتصادی و مقابله با استکبار را از اولویت‌های اساسی نظام برشمرد.

وی با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌های علمی و اقتصادی کشور اظهار کرد: توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، ارتقای توان علمی و اصلاح ساختارهای اقتصادی و اداری باید با جدیت دنبال شود تا زمینه پیشرفت کشور و بهبود شرایط عمومی جامعه فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان، رضایتمندی مردم را از مؤلفه‌های مهم تقویت سرمایه اجتماعی دانست و تأکید کرد: توجه به مطالبات عمومی و تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی و اداری، در تحقق اهداف کشور و افزایش اعتماد و همراهی مردم نقش اساسی دارد.

نورمفیدی همچنین با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی در تبیین تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بر ضرورت استفاده از تجربه افرادی که در متن حوادث و رویدادهای آن دوران حضور داشته‌اند، تأکید کرد.

وی با بیان اینکه انتقال تاریخ و ارزش‌های انقلاب به نسل جوان نیازمند روایتگری مؤثر و بهره‌گیری از تجربه‌های دست‌اول است، خاطرنشان کرد: پیشکسوتان سپاه و افرادی که حوادث انقلاب و دفاع مقدس را از نزدیک تجربه کرده‌اند، می‌توانند در انتقال واقعیت‌های تاریخی و تبیین این تجربه‌ها برای نسل‌های آینده نقش مؤثری ایفا کنند.

این دیدار در حاشیه برنامه‌های دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید استان گلستان برگزار شد.

کد مطلب 6991019

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