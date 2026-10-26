به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز دومین کنگره ملی سرداران و ۴ هزار شهید استان گلستان، بر ضرورت حفظ یاد و راه شهدا و انتقال میراث ایثار و فداکاری آنان به نسل‌های آینده تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: خداوند متعال در آیات متعدد قرآن کریم، مقام و منزلت کسانی را که در راه حق جان خود را فدا می‌کنند، گرامی داشته است و این جایگاه نشان‌دهنده ارزش والای ایثار و فداکاری در مسیر دفاع از حق است.

نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان با اشاره به آیه شریفه «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ» افزود: شهدا در شرایطی که دشمنان به دنبال ایجاد ترس و وادار کردن مردم به عقب‌نشینی بودند، با توکل به خداوند ایستادگی کردند و تهدیدها نه‌تنها موجب تضعیف ایمان آنان نشد، بلکه بر استواری و اعتقادشان افزود.

گلستان؛ جلوه‌ای از وحدت اقوام در دفاع از ایران

نورمفیدی با اشاره به تقدیم بیش از چهار هزار شهید از سوی مردم استان گلستان، این استان را نمادی از تنوع قومی و مذهبی در ایران دانست و اظهار کرد: مردم این سرزمین با وجود تفاوت‌های قومی و مذهبی، در دفاع از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور در کنار یکدیگر ایستادند و برای جلوگیری از سلطه بیگانگان بر میهن خود جانفشانی کردند.

وی با بیان اینکه شهدا از اقوام و مذاهب مختلف و عرصه‌های گوناگون به کشور تقدیم شده‌اند، بر ضرورت پاسداشت یاد همه کسانی تأکید کرد که برای حفظ استقلال و سربلندی ایران از جان خود گذشتند.

امام جمعه گرگان همچنین با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب، بر اهمیت صیانت از میراث ایثار و فداکاری و انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های بعدی تأکید کرد.

حافظه تاریخی ملت با یاد شهدا زنده می‌ماند

نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان با تأکید بر اینکه یاد شهدا باید در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار بماند، خاطرنشان کرد: نسل‌های آینده باید بدانند کشور در چه شرایطی قرار داشته و چه انسان‌های شایسته و فداکاری برای حفظ استقلال و عزت آن از جان خود گذشتند.

وی با بیان اینکه فراموشی شهدا می‌تواند در شناخت مسیر آینده ابهام ایجاد کند، افزود: زنده نگه‌داشتن خاطره شهیدان تنها اقدامی برای بزرگداشت گذشته نیست، بلکه ضرورتی تاریخی و فرهنگی برای جامعه به شمار می‌رود؛ زیرا شناخت فداکاری‌های نسل‌های پیشین، زمینه آگاهی نسل‌های آینده از مسیر طی‌شده و ارزش‌های حفظ‌شده را فراهم می‌کند.

نورمفیدی با قدردانی از تلاش‌های ستاد برگزاری دومین کنگره ملی سرداران و ۴ هزار شهید استان گلستان و برنامه‌های اجراشده برای پاسداشت مقام شهدا، گفت: امید است با همراهی مردم، یاد و راه شهیدان همچنان زنده بماند و فرهنگ ایثار و فداکاری به نسل‌های آینده منتقل شود.