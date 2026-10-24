به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان، علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، سردار سیدموسی حسینی، فرمانده سپاه نینوا و جمعی از مسئولان استان، از روند آماده‌سازی محل برگزاری دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید گلستان بازدید کردند.

این بازدید روز شنبه دوم آبان‌ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی گرگان انجام شد و مسئولان از نزدیک در جریان روند آماده‌سازی فضا و اقدامات اجرایی پیش‌بینی‌شده برای برگزاری این رویداد ملی قرار گرفتند.

دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان گلستان از سوم تا هفتم آبان‌ماه برگزار می‌شود و برنامه‌های آن با محوریت معرفی و پاسداشت یاد و خاطره شهدای استان و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت پیش‌بینی شده است.

برگزاری این کنگره فرصتی برای بازخوانی زندگی، مجاهدت‌ها و آرمان‌های شهدای گلستان و انتقال میراث فرهنگی و معنوی آنان به نسل‌های جدید به شمار می‌رود.