امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، حاج‌آخوند عبدالکریم جاور، امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس و از علمای برجسته اهل سنت استان گلستان، بر اثر بیماری و کهولت سن درگذشت.

سلیمان هاشمی، فرماندار ویژه گنبدکاووس، و حاج کمال آخوند غراوی، نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، با صدور پیام‌هایی درگذشت این روحانی اهل سنت را تسلیت گفتند.

حاج‌آخوند جاور در روزهای پایانی عمر خود در بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان بستری بود. هفته گذشته نیز علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، و آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان، با حضور در بیمارستان از وی عیادت کردند.

این عالم اهل سنت در طول فعالیت دینی خود بر وحدت و همبستگی میان اقوام و مذاهب تأکید داشت و در دیدار با کاروان وحدت در گنبدکاووس نیز بر ضرورت تقویت همدلی و همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام و مذاهب تأکید کرده بود.

مراسم تشییع و اقامه نماز جنازه وی امروز، دوشنبه چهارم آبان، ساعت ۱۵ در مصلای بزرگ نماز جمعه اهل سنت، واقع در ورودی روستای گدم‌آباد گنبدکاووس برگزار می شود.