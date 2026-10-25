به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی عصر یکشنبه در دیدار با صادق حسین‌زاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش، بر نقش محوری نظام تعلیم و تربیت در شکل‌گیری هویت دینی، ملی و انقلابی نسل جوان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه رسالت آموزش‌وپرورش به انتقال دانش و آموزش دروس محدود نمی‌شود، اظهار کرد: این مجموعه مسئولیت مهم تربیت نسلی آگاه، متعهد و برخوردار از هویت اسلامی و انقلابی را بر عهده دارد و باید در کنار آموزش علمی، به رشد شخصیتی و فکری دانش‌آموزان نیز توجه کند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با تأکید بر ضرورت شناخت روحیات و نیازهای نسل نوجوان افزود: برای اثرگذاری بر جوانان و نوجوانان، باید با محبت و احترام با آنان برخورد کرد و با تکریم شخصیتشان، زمینه پذیرش مفاهیم تربیتی و ارزشی را فراهم آورد.

نورمفیدی همچنین بهره‌گیری از روش‌های عقلانی و اقناعی در فرآیند تربیت را ضروری دانست و اظهار کرد: هدایت نسل جوان باید بر پایه گفتگو، استدلال و ایجاد زمینه برای درک درست مفاهیم انجام شود تا ارزش‌ها و باورهای دینی و ملی با شناخت و آگاهی در وجود آنان نهادینه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهدا تأکید کرد و گفت: معرفی الگوهای برجسته ایثار و شهادت به نسل جوان، نقش مهمی در تقویت هویت انقلابی و انتقال ارزش‌ها به نسل‌های آینده دارد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان خاطرنشان کرد: آشنایی نسل نوجوان و جوان با سیره شهدا و آرمان‌های آنان می‌تواند در شکل‌گیری نگرش و شخصیت دانش‌آموزان مؤثر باشد و زمینه تداوم ارزش‌های انقلاب اسلامی را فراهم کند.