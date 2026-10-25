به گزارش خبرنگار مهر، صادق حسین‌زاده ملکی عصر یکشنبه در دیدار با آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان، اظهار کرد: برنامه‌های وزارت آموزش‌وپرورش بر سه محور عدالت، کیفیت و هویت استوار است و فعالیت‌های پرورشی نیز باید متناسب با نیازهای نسل جدید، تحولات روز و ظرفیت فناوری‌های نوین بازطراحی شود.

وی با اشاره به اهمیت فراهم‌کردن فرصت مسئولیت‌پذیری برای نوجوانان افزود: دانش‌آموزان در دوره‌ای از زندگی قرار دارند که تجربه مشارکت و پذیرش مسئولیت می‌تواند در شکل‌گیری شخصیت و تقویت توانمندی‌های آنان مؤثر باشد؛ ازاین‌رو باید زمینه حضور فعال آنان در برنامه‌های مدرسه فراهم شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به طرح «نقشینه» گفت: این طرح با هدف افزایش نقش‌آفرینی دانش‌آموزان دنبال می‌شود تا بخشی از فعالیت‌های تربیتی با مشارکت مستقیم خود آنان پیش برود.

حسین‌زاده ملکی ادامه داد: در برنامه‌های دانش‌آموزی باید فرصت‌هایی مانند اجرا، قرائت قرآن، مداحی، اجرای سرود و مسئولیت‌های اجرایی و انتظامی در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد تا ضمن مشارکت در فعالیت‌های جمعی، مهارت‌های اجتماعی و مسئولیت‌پذیری را نیز تجربه کنند.

وی با تأکید بر لزوم فاصله‌گرفتن فعالیت‌های پرورشی از برنامه‌های محدود و صرفاً مناسبتی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت سرگرمی‌های محتوایی، فناوری‌های جدید و شیوه‌های متنوع تربیتی می‌تواند زمینه مشارکت گسترده‌تر دانش‌آموزان را فراهم کند و فعالیت‌های پرورشی را با نیازهای روز آنان پیوند دهد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش همچنین بر اهمیت تقویت درس پرورشی در همه پایه‌های تحصیلی از اول تا دوازدهم تأکید کرد و گفت: فعالیت‌های تربیتی باید از حالت نظری و یک‌سویه خارج شود و با برنامه‌هایی مانند گفتگو درباره فیلم‌ها و مستندهای تربیتی، کارهای گروهی و بازی‌های آموزشی، دانش‌آموزان را به مشارکت فعال در فرآیند یادگیری و تربیت ترغیب کند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به همه گروه‌های دانش‌آموزی افزود: برنامه‌های پرورشی باید فراگیر باشد و دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های اجتماعی نیز امکان حضور و مشارکت در این فعالیت‌ها را داشته باشند؛ چراکه آموزش‌وپرورش باید برای رشد و شکوفایی همه دانش‌آموزان فرصت برابر فراهم کند.

حسین‌زاده ملکی در بخش دیگری از این دیدار، حضور در محضر نماینده ولی‌فقیه در گلستان را فرصتی برای بهره‌مندی از دیدگاه‌ها و رهنمودهای وی در حوزه تعلیم و تربیت دانست و با اشاره به جایگاه آموزش‌وپرورش در برنامه‌های دولت چهاردهم، بر تداوم توجه به این حوزه با وجود تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد.