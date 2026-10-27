به گزارش خبرگزاری مهر، سیدصفی الدین شفیعی در دیدار با مادر شهید والامقام مقصود ملامحمد و خانواده جانباز متوفی زکی کارگر سرخای در شهرستان گرمی، بر ضرورت رسیدگی به مسائل درمانی و معیشتی این خانواده‌ها و پیگیری مطالبات آنان تأکید کرد.

وی افزود: در این دیدارها، والدین معظم شهدا را از سرمایه‌های ارزشمند معنوی جامعه دانست و اظهار کرد: سرکشی و رسیدگی مستمر به وضعیت والدین شهدا، به‌ویژه در دوران کهولت سن و بیماری، وظیفه‌ای مهم در قبال سال‌ها صبر، فداکاری و ایثار این عزیزان است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل با اشاره به اهمیت خدمات‌رسانی به جامعه ایثارگری گفت: پیگیری مسائل درمانی، پایش سلامت و رسیدگی به دغدغه‌های معیشتی خانواده‌های شهدا و ایثارگران باید با جدیت دنبال شود تا این خانواده‌ها در دسترسی به خدمات مورد نیاز با مشکل مواجه نشوند.

شفیعی همچنین با تجلیل از ایثار و فداکاری جانبازان، صبر و استقامت آنان و خانواده‌هایشان را شایسته تکریم دانست و در جریان گفت‌وگو با همسر و فرزندان جانباز متوفی زکی کارگر سرخای، دستورات لازم را برای پیگیری مطالبات مطرح‌شده و تسریع در رسیدگی به امور این خانواده صادر کرد.